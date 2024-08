Las Chivas de Guadalajara no son el único equipo que volvió a México con el fracaso de la Leagues Cup a cuestas, con todo y que el técnico Fernando Gago no lo quiere reconocer, pues en Monterrey las cosas no están mejor, ya que haber sido eliminados en la fase de grupos le costó el puesto al entrenador Fernando Ortiz hace unos días.

En este sentido, la dirigencia de Rayados busca un sustituto y uno que ha levantado la mano es Ricardo Ferretti, quien fue campeón con el Rebaño Sagrado en el Verano de 1997 derrotando en una épica Final a los Toros Neza de Enrique Meza, pero todo parece que irán por otro argentino como lo es Eduardo Chacho Coudet.

Uno de los principales jugadores de Rayados es Jordi Cortizo, el volante ofensivo que ha sido seguido muy de cerca por la directiva y el cuerpo técnico de Chivas, aunque al final no se pudieron cerrar las negociaciones por un tema económico que nunca terminó de resolverse, ya que la cantidad que pedían era superior a los siete millones de dólares.

Jordi Cortizo manda clara indirecta para Chivas

Después de quedar fuera de la competencia que se juega en Estados Unidos, hay muchas dudas en Monterrey por la llegada del nuevo estratega, pero Jordi Cortizo se encargó de enviar un mensaje en sus redes sociales para mostrar su compromiso con el equipo regio y darle carpetazo al interés de Guadalajara por sus servicios.

Jordi Cortizo ha mostrado gran talento en Rayados . Foto: Imago7 / Diego Padilla

“Mi compromiso está al 100% con el Club de Fútbol Monterrey. Sabemos que los retos son parte del camino, pero si algo caracteriza a este equipo es que nunca se rinde. Hoy más que nunca, vamos a demostrar que unidos, junto a nuestra increíble afición y con el apoyo de toda la ciudad, podemos alcanzar esos sueños que todos compartimos. Vamos a dejarlo todo en la cancha, ¡esto aún no termina!”, fue parte de lo que publicó en su cuenta de X.