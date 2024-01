Luis Puente era una de las promesas más importantes que tenía la cantera de Chivas en los últimos años; sin embargo, todo indica que el delantero saldrá del Rebaño para formar parte del Pachuca a partir del próximo Clausura 2024 debido a que habría ingresado en la negociación por José Castillo.

Aunque ni el Guadalajara ni los Tuzos han oficializado el traspaso del juvenil goleador, diversos aficionados rojiblancos han manifestado su inconformidad debido a las condiciones que se le notaban al delantero; sin embargo, Fernando Hierro y compañía tuvieron un motivo para incluirlo en la negociación.

El comunicador de TV Azteca, Alejandro Ramírez, reveló que la salida de Puente del Rebaño se debió a cuestiones de malos comportamientos que empezó a presentar el futbolista desde hace varios meses en donde no se cuidó adecuadamente físicamente y comenzó a tener actitudes que no agradaron dentro de la institución.

“Cuando se salió de Verde Valle y se fue a vivir un familiar con él, confundió la libertad con el libertinaje, entonces eso ya no les gustó. Las lesiones tan constantes de “x” o “z” y no me refiero a las graves que sufrió, sino a otras, que fueron por temas de no tener un cuidado especial. No pudieron controlarlo y eso es lo que se sabe extraoficialmente del tema”, explicó el comunicador a través de su canal de YouTube.

Hay que recordar que en el Rebaño se está priorizando el tema del profesionalismo, por lo que no quieren tener problemas de indisciplinas desde jugadores de fuerzas básicas, por lo que habría sido un motivo adicional para tomar esta polémica decisión por parte de Fernando Hierro.

¿Cómo fue la negociación entre Chivas y Pachuca?

Los primeros reportes indican que el Guadalajara tuvo que desprenderse de cerca de 2.5 millones de dólares más la carta de Luis Puente para poder cerrar la contratación de José Castillo, futbolista que puede desempeñarse como central o lateral derecho.

¿Cuándo comienza la participación de Chivas en el Clausura 2024?

Después de que la Liga MX hiciera oficial el calendario de competencia, se confirmó que el Guadalajara hará su presentación en el próximo torneo el día sábado 13 de enero en la cancha del Estadio Akron, día en el que reciban a Santos Laguna.