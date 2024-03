No sólo Alvarado: el otro jugador de Chivas que no vio minutos con la Selección Mexicana

La Selección Mexicana fracasó el pasado domingo cuando perdió por 2-0 ante Estados Unidos en la Final de la Liga de Naciones de la Concacaf. Por otro lado, la afición estallará debido a que no solo Roberto Alvarado no vio minutos en la fecha FIFA, sino que además no vio acción Brandon Téllez. ¿Tienen un problema con Chivas?

En la primera fecha FIFA del 2024, varios jugadores del Rebaño Sagrado fueron citados a las diferentes categorías de la selección nacional. En la mayor solamente jugó Jesús Orozco Chiquete, en la Sub-23 se destacó Mateo Chávez, mientras que en la Sub-20 brilló Yael Padilla.

Por otra parte, una de las grandes críticas que surgió en el interior del Rebaño Sagrado, como de los seguidores del Tri, fue la falta de oportunidades para Roberto Alvarado. El Piojo porta la playera números 10 y fue suplente ante Panamá y Estados Unidos. Es más, varios lo pidieron por encima de Chucky Lozano y Uriel Antuna.

Tellez no vio minutos con el Tri Sub-20. (Foto: imago7)

Sin embargo, el extremo rojiblanco no fue el único que no vio acción con la Selección Nacional de México. Al atacante se le suma Brandon Téllez. El mediocampista fue convocado en la Sub-20 pero tampoco fue tenido en cuenta por Eduardo Arce en los juegos ante Costa Rica y Honduras.

Cabe destacar que actualmente Brándon Téllez se encuentra jugando en el Club Deportivo Tapatío. En lo que va del Clausura 2024, el elemento de los Rojiblancos vio acción en cinco partidos, sumó una asistencia y poco más de 160 minutos.

¿Cuándo vuelve a jugar Tapatío?

En el día de ayer Tapatío igualó 1-1 ante Cancún por la jornada 13 del Clausura 2024 de la Liga de Expansión MX. Los Cabritos vuelven a ver acción el próximo martes ante Atlante a las 17:05 del Centro de México.