Chivas de Guadalajara terminó el partido contra Toluca con gran fastidio por una decisión arbitral. Tanto el juez de línea en cancha como el VAR decidieron anular un gol de Alan Pulido. Sin embargo, las imágenes no fueron claras a la hora de mostrar si el delantero estaba por delante o por detrás de la línea del balón.

Esa acción fue clave ya que se dio cuando el marcador estaba 0 a 0, y el partido finalizó 2 a 1 a favor de los Diablos Rojos. No obstante, Chivas no debe quedarse solo con el arbitraje. Además del mal juego en general, la otra razón por la que al Rebaño Sagrado le va mal en el Clausura 2025 es que los jugadores no encuentran motivación en condición de visitante.

El equipo rojiblanco parece jugar con otra dedicación fuera del Estadio Akron. Jugar de visitante para Chivas es un martirio. Una de las explicaciones puede ser la afición del Rebaño, que acompaña en cada partido, y la motivación es distinta para los jugadores en los partidos de visitante respecto a los de local.

Los 8 puntos de Chivas los consiguió en condición de visitante. Captura chivasdecorazon.com.mx

Más allá del apoyo de los simpatizantes, los futbolistas de la escuadra tapatía deberían representar al escudo y a los colores de la misma manera en todas las canchas. La diferencia en el desempeño entre los encuentros en Guadalajara con los partidos fuera de casa se puede evidenciar en los resultados.

Los resultados de Chivas de local vs. los resultados de visitante

De las 7 jornadas que disputó Chivas en el Clausura 2025, 3 fueron en condición de visitante, y en todos esos partidos fue derrotado. De los 8 puntos que tiene en el actual torneo, todos ellos fueron conseguidos en el Estadio Akron. Además, en la Concachampions empató con Cibao en República Dominicana, consiguiendo la clasificación en la vuelta jugando de local.