Las Chivas de Guadalajara aplastaron a los Bravos de Juárez para quedarse con una goleada por 5-0 en el Estadio Akron. Por la Jornada 6 del Apertura 2024, el Rebaño Sagrado regresó a la victoria gracias a los goles de Armando González, Fernando Beltrán, Roberto Alvarado, Alan Mozo y Yael Padilla.

Los dirigidos por Fernando Gago golpearon desde el inicio y luego, pese a que no tuvieron un gran dominio del encuentro, contaron con la efectividad que les faltó en otras ocasiones. Este resultado sirve como envión de cara al Clásico Nacional ante América, el cual se disputará una vez superado el receso por la fecha FIFA.

¿Cómo quedó Chivas en la tabla de posiciones?

El Rebaño aplastó a Juárez y escaló en la tabla (Imago7)

Con su goleada frente a Juárez, el Rebaño Sagrado trepó hasta el quinto lugar en la tabla del Apertura 2024. El conjunto tapatío suma 11 unidades, con tres victorias, dos empates y una derrota. Sin embargo, equipos como Tigres y Pumas todavía podrían superar a Chivas en caso de ganar su partido por la sexta jornada del certamen.

Alan Mozo asegura que quiere renovar con Chivas

Previo a lo que fue uno de los goles para el triunfo rojiblanco, el lateral derecho Alan Mozo platicó con Telemundo y dejó en claro que quiere continuar en el equipo: “Me encantaría seguir aquí, me queda un año de contrato y ya estamos viendo qué es lo que sigue. Yo soy feliz aquí e intento demostrarlo todos los días. Me encantaría retirarme en este equipo, la verdad y para eso tengo que demostrarlo. No sirve hablarlo, sino cada día y partido dar todo para que el club se sienta identificado conmigo como yo con él”, dijo el lateral derecho que acaba de ser convocado para la Selección Mexicana.

Armando González reaccionó a su gol ante Juárez

Todos los aficionados pedían a la Hormiga como titular, en lugar de Ricardo Marín. Y al minuto de juego, el canterano demostró por qué debía jugar. Tras dar inicio a la goleada del Rebaño frente a Bravos, el delantero reaccionó a su gol por la pantalla de Amazón y bromeó con la rapidez del tanto, como así también explicó que sabía que Antonio Briseño ganaría en lo alto, por lo que confió en ubicarse cerca de la portería para empujarla como fuera, pues no lo hizo con el pie.