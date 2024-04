Noticias de Chivas HOY 24 de abril: Piojo Alvarado recibe golpe bajo y Hierro no puede cerrar este refuerzo

Chivas solamente tiene la mente puesta en lo que estará sucediendo el próximo sábado en el Estadio Akron cuando enfrente a Atlas por la jornada 17 del Clausura 2024. De cara a este juego todo indica que Chicharito Hernández verá acción debido a que se habría recuperado totalmente.

Por otro lado, en medio de esto Amazon Prime contrató a un exnarrador de Televisa para relatar los juegos del Rebaño Sagrado, mientras que Fernando Hierro tiene un problema para cerrar la llegada de Jesús Gallardo. A su vez, un aficionado del Guadalajara afirma que Veljko Paunovic sueña con volver dirigir al conjunto rojiblanco.

Amazon Prime golpea a Televisa

Como se sabe en la última semana se dio a conocer que Chivas firmó un acuerdo con Amazon Prime. Por otro lado, mientras Televisa se prepara para sufrir una dura baja en sus ganancias, la plataforma de películas y series confirma que contrató a Xavi Sol, experiodista de TUDN, como su nuevo relator para los juegos de la Liga MX que vaya a transmitir.

Rayados le pone precio a Jesús Gallardo

Gallardo a un paso de ser nuevo jugador de Chivas. (Foto: Imago7)

Uno de los jugadores que Chivas sigue desde hace un largo tiempo es Jesús Gallardo y todo indica que llegaría en el próximo mercado de pases, pero hay un problema y es el dinero. “Fernando Hierro trató de traer a Jesús Gallardo en diciembre. Me dice mi contacto que ya está amarrado, que Monterrey ya dijo que sí, ahora está el tema del dinero. Ahí hay tema porque Rayados había aceptado la negociación, ya había dicho que sí y de momento, quieren meter en el deal al Jesús Orozco Chiquete”, comentó Jesús Hernández.

Veljko Paunovic quiere volver a Chivas

En las últimas horas comenzó a circular una fotografía entre un fanático y Veljko Paunovic. Por otro lado, el serbioespañol es noticia luego de que el aficionado haya confirmado que quiere volver a dirigir a Chivas.

El golpe bajo que recibió Roberto Alvarado

Uno de los jugadores destacados de la victoria de Chivas ante Querétaro fue Roberto Alvarado quien anotó un verdadero golazo luego de dejar clavado a Fernando Tapia. A pesar de esto, el futbolista rojiblanco no ingresó en el once ideal de la jornada 16 del Clausura 2024 de la Liga MX. ¿Esta gente no sabe de futbol?