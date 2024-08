La jornada 5 del Apertura 2024 pasó para las Chivas de Guadalajara con un empate 1-1 en su visita a Tigres UANL. El Rebaño Sagrado jugó un buen partido, plantándose de igual a igual en un estadio muy complicado como lo es el Volcán. Sin embargo, tras el gol del Piojo Alvarado, llegó el empate de André-Pierre Gignac.

El duelo frente al exentrenador rojiblanco, Veljko Paunovic, acabó sin un ganador, aunque puede que Fernando Gago haya salido levemente mejor parado que el serbio, debido a la diferencia entre la calidad de ambas plantillas y a la localía. Aún así, a Chivas le toca ahora pensar en lo que viene: el próximo sábado recibirá a Juárez por la Jornada 6.

Chicharito Hernández seguirá fuera de las convocatorias

Chicharito seguiría fuera de la convocatoria (Imago7)

Tras resentirse de su lesión en el último partido por Leagues Cup, muchos esperaban que Chicharito Hernández regresara frente a Tigres. No obstante, el delantero no viajó junto a sus compañeros y sigue recuperándose, a tal punto de que podría perderse el duelo ante Juárez. “Es muy probebla que no esté para el próximo partido”, informó el periodista de Fox Sports, Fernando Cevallos. En ese caso, Chicharito aprovecharía el parón por fecha FIFA para ponerse al 100% de cara al Clásico Nacional ante América, el próximo 14 de septiembre, en el Estadio Azteca.

Ricardo Marín jugó otro pobre partido

Ricardo Marín sigue sin convencer. (Imago7)

La afición rojiblanca comienza a perder la paciencia con el delantero Ricardo Marín. En su última presentación ante Tigres UANL, el ‘4K’ dejó pobres estadísticas sobre el campo: sólo ganó un duelo de cinco, no tuvo remates a portería y ni siquiera generó alguna falta en favor del equipo. Marín sigue sin convertir en este Apertura 2024 y la gran mayoría no entiende por qué Gago lo mantiene en el once titular postergando el ingreso de Armando González.

Antonio Briseño sorprendió con su nivel

Briseño volvió a la titularidad después de cinco meses (Imago7)

Aunque no era titular desde marzo, en ocasión del Clásico Nacional liguero frente al América, Antonio Briseño jugó un buen partido ante Tigres. El Pollo fue clave para defender a dos temibles delanteros como Gignac y Nico Ibáñez, e incluso transmitió más seguridad que su compañero de zaga, Gilberto Sepúlveda. Curiosamente, tras la baja de Chiquete Orozco, Gago había apostado por Oso González, Leo Sepúlveda y Luis Olivas, dejando a Briseño como última opción, pero el Pollo demostró estar a la altura.