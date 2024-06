Chivas se encuentra en plena preparación para el Apertura 2024 de la Liga MX el cual comenzará la próxima semana cuando enfrente a Toluca por la jornada 1. Debido a esto tendrá un último partido de preparación cuando choque contra Leones Negros.

Por otro lado, en medio de esto, José Juan Macías expuso a todo el Rebaño Sagrado luego de anotar su primer gol para Santos Laguna. A su vez, periodista de ESPN lanzó golpe bajo a Amaury Vergara defendiendo a Chicharito Hernández y reportan el gran interés del Guadalajara por Luis Romo.

José Juan Macías dejó expuesto a todo Chivas

Ayer por la mañana José Juan Macías tuvo su estreno con Santos Laguna en la goleada por 4-0 ante Atlético de la Paz. El exjugador del Rebaño Sagrado expuso a la directiva y cuerpo técnico de Chivas luego de marcar uno de los cuatro goles ya que ninguno de los centro atacante del Guadalajara marcó un gol en los amistosos ante Pachuca y Cruz Azul.

¿Chivas va por Luis Romo?

Luis Romo es buscado por Chivas.

El Guadalajara se encuentra en un mercado muy austero a pesar de la gran cantidad de dinero que le ingresó con la llegada de nuevo sponsor. En medio de esto reportan que Chivas comenzó pláticas por Luis Romo, pero también han mostrado interés por él América y Cruz Azul.

Dura crítica contra Amaury Vergara

En la última semana, Chicharito Hernández recibió duras críticas por afirmar que en este año le deberá dedicar más tiempo a la Leagues King. Debido a esto, Sergio Dipp, reconocido amigo del atacante, salió en su defensa al marcar que el futbolista es más fiel de Chivas que el propio Amaury Vergara.

Antonio Briseño se muestra agradecido con Chivas

El Pollo Briseño es uno de los grandes referentes que tiene Chivas para la próxima temporada en la Liga MX. En medio de rumores de su salida, el defensa señaló que no cambia nada por estar en el Rebaño Sagrado. “Lo único que te puedo decir es que estoy agradecido por estar aquí en Guadalajara, agradecido con esta institución y que no cambiaría nada por haber llegado aquí, es lo mejor que me ha pasado en mi carrera”, expresó a TUDN.