Antonio Briseño es uno de los jugadores consentidos de la afición de Chivas de Guadalajara por la entrega que ha mostrado desde que arribó a la institución, por lo cual afirma que se siente agradecido de todo lo vivido y lejos de pedir mayores oportunidades, asegura que no cambiaría nada de su paso por el equipo más importante del futbol mexicano.

El Pollo Briseño ha tenido varios procesos distintos con el Rebaño Sagrado y en todos de alguna u otra manera ha recibido la oportunidad de mostrarse, aunque no siempre para quedarse con la titularidad. En el 2023 bajo el mando de Veljko Paunovic, Briseño se ganó un lugar en el 11 estelar y fue una de las piezas claves para el acceso hasta la Gran Final que perdieron con los Tigres de la UANL.

Recientemente el defensor central firmó una extensión de contrato hasta el 2026 y espera que en el Apertura 2024 que arranca la siguiente semana logre ganarse la confianza de Fernando Gago para jugar desde el inicio, aunque el certamen anterior así lo hizo durante varios duelos, sobretodo después de la lesión en el malar izquierdo de Gilberto Tiba Sepúlveda.

“Para mí es lo más bonito que me ha pasado en mi carrera porque yo me entrego físicamente y mentalmente al club, a la institución y al aficionado que es de verdad un chivahermano y me lo han regresado con amor, con que me griten, que me dicen, que me escriben y eso me llena de gasolina para seguir haciendo lo mismo, bueno no, algo mejor para darles la alegría, ojalá sea campeón”.

El Pollo ha sido regular en sus actuaciones. Foto: Imago7

“Lo único que te puedo decir es que estoy agradecido por estar aquí en Guadalajara, agradecido con esta institución y que no cambiaría nada por haber llegado aquí, es lo mejor que me ha pasado en mi carrera”, fue parte de lo que comentó el Pollo Briseño en entrevista para TUDN.

Chivas cierra preparación ante Leones Negros

Será este sábado 29 de junio cuando el Rebaño le haga los honores a los Leones Negros de la UdeG en la cancha del Estadio Akron en lo que será su último partido de preparación antes de arrancar el Apertura 2024 el sábado 6 de julio recibiendo a Toluca. El duelo no tendrá transmisión pero en Rebaño Pasión te llevaremos todos los detalles.