Cada vez menos falta para que las Chivas de Guadalajara den inicio a una nueva ilusión en la Liga MX. Este sábado, el Rebaño Sagrado recibirá al Toluca por la jornada 1 del Apertura 2024, en el Estadio Akron, donde además se reencontrará con su afición.

El equipo dirigido por Fernando Gago viene de una pretemporada en la que se trabajó con una plantilla renovada, pues llegaron caras nuevas y algunos se fueron de la institución. Los fanáticos rojiblancos quieren volver a ver a Chivas como campeón del certamen nacional.

Triunfo de Chivas Femenil ante Juárez

Por la Jornada 1 de la Liga MX Femenil, Chivas venció por 1-0 a Juárez con un gol de Jaquelin Rodríguez. El Rebaño comenzó con el pie derecho el nuevo ciclo a cargo de Joaquín Moreno. El balón parado fue la llave para abrir el marcador y llevarse los tres puntos.

La promesa incumplida a Chiquete Orozco

Chivas no deja salir a Chiquete en este mercado (Imago7)

En los últimos días se habló mucho sobre el futuro de Jesús Orozco. El zaguero rojiblanco tiene oferta del Anderlecht y también interesa en Cruz Azul, pero justamente se encuentra descontento por no poder salir a Europa. La periodista Karina Herrera expresó al respecto: “Platicando un poquito con su entorno y con el mismo Chiquete, me decía: ‘me prometieron irme este verano’. Ya no está Fernando Hierro, que fue quien le prometió que harían hasta lo imposible para darle esa oportunidad“. ¿Finalmente lo dejarán salir o seguirá en Chivas para el Apertura 2024?

Lo que gastó Chivas en fichajes

El Rebaño hizo una fuerte inversión por Fidel Barajas (Imago7)

Al márgen de alguna sorpresa que pueda surgir a último momento, todo indica que Chivas se despide del mercado con los fichajes de Daniel Aguirre, Omar Govea, Fidel Barajas y el regreso de Luis Olivas. La afición esperaba una mayor inversión para contratar refuerzos de renombre y jerarquía. Sin embargo, por ahora el Rebaño sólo desembolsó 6.9 millones de dólares, una cifra que puede resultar insuficiente para competir por el título.