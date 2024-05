Chivas trata de recuperarse del duro golpe que significó la salida de Fernando Hierro del equipo. Por otro lado, mientras se habla de su posible reemplazante, Francisco Gabriel de Anda expuso a Amaury Vergara y la falta de gestión para dirigir al Guadalajara.

Como se sabe, el exdirectivo rojiblanco no tuvo el paso deseado por el conjunto del Rebaño Sagrado. Su salida se dio luego de que Matías Almeyda renunciara al puesto de entrenador del conjunto rojiblanco.

Por otro lado, en las últimas horas se dio la salida de Fernando Hierro como director deportivo de Chivas. En medio de esto, Franciso Gabriel de Anda lanzó una dura crítica contra Amaury Vergara al afirmar que no sabe trabajar con directivos mexicanos.

“A mí me da la impresión que el señor Amaury Vergara no tiene la idea de trabajar con gente (directores deportivos) del medio mexicano. Trajo un director deportivo de fuera, que este a su vez trajo dos entrenadores de fuera. Me parece que esa va a ser la línea que va a seguir el señor Amaury Vergara. No está muy convencido de la gente (directores deportivos) del medio mexicano, y sus razones tendrá. Y además está justificado, pues él es el que paga, él es el que pone dinero, él puede tener a quien quiera. Y yo creo que va a seguir por ahí”, expresó Paco de Anda según lo informado por Diario Récord.

Dura crítica de Gabriel de Anda a Amaury Vergara.

Y agregó: “Creo que Fran Pérez era el que podía continuar ahí, que es gente de confianza de Hierro. Pero no es sencillo, porque no es lo mismo Hierro que cualquier otro. Hierro es una leyenda, es un personaje muy fuerte, tiene personalidad muy fuerte. Y eso influye en el vestuario, influye con los técnicos, influye en general. No sé cómo le pueda ir, no tengo el gusto de conocer en este caso a Fran Pérez, que es el que suena que se quedaría”.

¿Cuándo vuelve Chivas a los trabajos?

Tras la eliminación del Clausura 2024 en Semifinales ante América, la plantilla del Guadalajara rompió filas y se espera que regresen el próximo 5 de junio para presentar exámenes médicos y físicos para posteriormente comenzar con la pretemporada rumbo al Apertura 2024.