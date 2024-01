La actitud de Alexis Vega de negarse a salir de Chivas para obligarlo a pagarle un contrato millonario, al punto de boicotear negociaciones con otras instituciones es algo que no ha pasado desapercibido en la Liga MX, por lo que varios equipos se han solidarizado con el Rebaño en este momento.

Pese a que el famoso ‘Pacto de Caballeros’ desapareció hace varios años para permitirles a los jugadores contratarse con los clubes que mejor les conviniera, sin tener que otorgarle dinero al club de procedencia, en el interior del futbol mexicano no están dispuestos a tolerar más muestras de ingratitud por parte de los patea balones.

Es por eso que el comunicador de TV Azteca, Alejandro Ramírez, reveló que algunos equipos desean imponer este bloqueo debido a las actitudes que ha mostrado Gru con el Guadalajara y otras instituciones como Cruz Azul y Toluca que trataron de contratarlo para este Clausura 2024.

“El tema es que nos platicaban que cuando Cruz Azul vio que se puso ciertos moños y que en Toluca dijeron que por el alto sueldo no nos interesa (…) Hay una oleada en la cual la Liga MX y algunos equipos, de acuerdo al boquete financiero que dejó Alexis Vega y su comportamiento, dicen ya hubo dos clubes que le han dicho, bajita la mano (a Chivas): ‘yo te apoyo y si por mi fuera a Alexis Vega no lo contrato’.

“No se va a hacer un pacto de caballeros, lo que sí se va a realizar es que los equipos se van a cerrar a que los jugadores que actúen de esta manera para sacar beneficio y le paguen mal al club no dejándole un solo centavo, vamos no a bloquearlos, simplemente volteamos a otro lado y contratamos a otros”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Por su parte, en la misma transmisión, el comunicador Jesús Hernández reveló que hay varios equipos poderosos que están dispuestos a no contratar a Vega: “Puedo decir que ya está América, Xolos, Querétaro y los Orlegis (Santos y Atlas), ya son como seis o siete equipos”.

¿Cuándo comienza la participación de Chivas en el Clausura 2024?

Después de que la Liga MX hiciera oficial el calendario de competencia, se confirmó que el Guadalajara hará su presentación en el próximo torneo el día sábado 13 de enero en la cancha del Estadio Akron, día en el que reciban a Santos Laguna.