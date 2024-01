Las negociaciones de Cruz Azul por hacerse de los servicios de Alexis Vega volvieron a desatar controversia con uno de sus referentes como lo es Emanuel Villa, quien se enganchó con el todavía delantero de Chivas en una serie de declaraciones en redes sociales, en donde el Tito ventiló detalles que complicaron el traspaso del rojiblanco a La Máquina.

El Tito retomó un reporte en X en donde manifestó su inconformidad por el deseo delconjunto celeste de fichar a un futbolista con los antecedentes de indisciplinas y lesiones que ha tenido Gru, asegurando que sería un premio para el actual futbolista del Guadalajara.

Es por eso que Vega respondió asegurando que esa información era falsa y que Villa no tenía ni idea de lo que acontecía en las negociaciones, situación que no agradó al ahora analista de TUDN que volvió a arremeter contra Alexis.

“No me vengas a decir que tu contrato no tendrá cláusulas en este o en cualquier otro equipo con tu pasado reciente. Y no me vas a decir que el tema del salario no ha sido un problema también en la negociación”, escribió Villa, quien remató: “no me vengas a hablar de respeto cuando esa palabra te queda bastante grande”.

Emanuel Villa fue uno de los delanteros más importantes que ha tenido Cruz Azul en los últimos 20 años, por lo que se ha declarado un seguidor de La Máquina, por lo que incluso se ha rumorado que estaría cerca de tomar un puesto dentro de la directiva en varias ocasiones.

¿Qué pasa si Alexis Vega no encuentra acomodo en otro equipo?

En ese caso, Chivas deberá cumplir con su contrato y mantenerlo en el primer equipo y pagándole en tiempo y forma, aunque podrían no tomarlo en cuenta para jugar, siempre y cuando no lo separen del equipo.

¿Cuándo comienza la participación de Chivas en el Clausura 2024?

Después de que la Liga MX hiciera oficial el calendario de competencia, se confirmó que el Guadalajara hará su presentación en el próximo torneo el día sábado 13 de enero en la cancha del Estadio Akron, día en el que reciban a Santos Laguna.