Una de las más grandes promesas que ha brindado el futbol mexicano en los últimos años es José Juan Macías, quien reveló que tuvo ofertas importantes de Europa, pero que la directiva de Chivas comandada por Amaury Vergara y Ricardo Peláez le complicó la salida al Viejo Continente.

El delantero rojiblanco reveló que antes de que llegara la oferta del Getafe que llegó en el 2021, el futbolista tenía ofertas de equipos como la Real Sociedad o que inclusive el Borussia Dortmund estaba siguiéndolo de cerca.

Sin embargo, la directiva del Guadalajara no aceptó ninguna propuesta, por lo que tuvo desencuentros con los dirigentes hasta que se concretó lo de la escuadra española, aunque se suscitó en el peor momento debido a las lesiones que empezó a padecer.

“No me arrepiento ni nada, pero sí fue un momento en el que todo se acomodó. Antes de irme tenía ofertas de la Real Sociedad, tenía ofertas de clubes con contrato a tres años y tal y tal, pero la neta como pasa en el futbol mexicano, no nos dejan salir, malas decisiones que por eso el futbol mexicano está así de jodido.

“Yo salgo en la serie del Borussia Dortmund, estábamos Haaland y yo en el mundo, la estábamos rompiendo. Claro que tenía más prestigia una selección mexicana que una Noruega. Estábamos para ir al Dortmund, pero por azares del destino se deciden por él, pero tenía las demás ofertas. No se acepta ninguna, no sé qué querían.

“Ya después de desgastarme con la directiva, de que me quiero ir ¿por qué no me dejas salir? Cuando ya estaban embarrados de ofertas que no valían la pena y yo ya estaba podrido, entonces Michel cae en el Getafe y había estado en Pumas, yo con León y los goles”, recordó en entrevista con Miguel Ponce.

¿Con quiénes competirá José Juan Macías?

Ante el inminente regreso de Chicharito a las Chivas, José Juan Macías deberá emplearse a fondo para ganar la carrera por la titularidad, en donde también la disputará con Ricardo Marín, Armando González, Ronaldo Cisneros y Daniel Ríos.