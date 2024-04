El entrenador Veljko Paunović dirigió un año en la Liga MX a las Chivas de Guadalajara pero esto llamó la atención de sus rivales por el estilo de juego y la personalidad del técnico, quien se ganó muchas criticas pero finalmente metió al conjunto rojiblanco a la Final del Clausura 2023 que perdieron con los Tigres de la UANL.

Luego de no llegar a un acuerdo con el Rebaño Sagrado para el 2024, se fue a Estados Unidos a descansar con su familia y tener un acercamiento importante, debido a que en su estancia en México su esposa y sus cuatro hijos no vivieron en la Perla Tapatía.

En días recientes se informó que el propio Veljko Paunovic tiene el deseo de regresar a Chivas para retomar su proyecto que, al parecer, quedó inconcluso logrando disputar una Final y unos Cuartos de Final en sus dos campañas, aunque la realidad es que hay otros equipos interesados en los servicios de Pauno.

Las razones para pensar en que Paunovic volverá a México

Algunos reportes señalaron a Santos Laguna y León como dos clubes que tuvieron en el radar a Paunovic, por lo que poco a poco empiezan a surgir más versiones acerca de la posibilidad de que regrese a México, pues la conexión con la afición de Chivas no pasó desapercibida, lo mismo que sus buenos resultados.

Paunovic dejó un grato recuerdo en Chivas. Foto: Imago7/ Etzel Espinosa

“A quien ya le salieron algunas “novias” es al ex pastor de las Chivas. Sí, a Veljko Paunovic. Resulta que el trabajo del serbio en el Redil no pasó desapercibido con otros clubes que ya le han puesto el cheque sobre la mesa para que los dirija. Hasta el día de hoy no hay nada firme porque Pauno quiere aprovechar este tiempo libre con su familia”.

“Peeeeeero, no descarten que en cualquier momento tome la decisión de volver y le tome la palabra a los clubes que están detrás de sus huesitos. Algo que también es muy evidente es que a pesar de esa Final perdida, Pauno se ganó el corazoncito de muchos aficionados porque lograba conectar con los Chivahermanos”, fue parte de lo publicó la columna Sancadilla de Grupo Reforma.