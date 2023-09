La Selección Nacional de México vuelve a tener acción con la primera lista de convocados de Jaime Lozano. Por otro lado, previo al juego contra Australia, Jorge Pietrasanta, periodista de ESPN, afirmó que Chivas podría tener hasta 10 elementos citados al Tri.

A lo largo de estos últimos meses el Rebaño Sagrado mostró un gran nivel para tener a más de un llamado al conjunto nacional. Especialmente para jugadores como Víctor Guzmán, quien tuvo un gran Clausura 2023 y no fue tomado en cuenta por Diego Cocca.

Por otro lado, la última semana Amaury Vergara declaró que Chivas tiene que ser la base de la selección, mientras que Roberto Alvarado afirmó podría haber más compañeros del Rebaños Sagrado en el Tri. Tras analizar estas expresiones, Jorge Pietrasanta dijo que el Guadalajara tiene hasta diez jugadores que podrían ser convocables a la Selección Mexicana.

“¿Qué es base? Base es que tenga más titulares en la selección, no número de jugadores. En este momento te puedo decir que no, pero convocables (Chivas) tiene hasta nueve”, comenzó el relator de ESPN en Futbol Picante ante la sorpresa de Faitelson. Y agregó: “Ahorita hay cuatro. Beltrá cinco, el Pocho Guzmán seis, Guti siete, Alan Mozo ocho, Oso González nueve y me voy a diez con el Wacho Jiménez”.

¿Fecha, hora y dónde ver por TV en VIVO México vs. Australia?

El amistoso entre México y Australia se llevará adelante el próximo sábado a las 20:00 del Centro de México en el AT&T Stadium de Estados Unidos. El encuentro podrá verse en TUDN por el Canal y Azteca Deportes en el Canal 7.