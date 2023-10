Chivas vive un momento de mucho de apremio debido a que juega mal y tiene momentos de indisciplinas de sus jugadores previo al Clásico Tapatío frente a Atlas. Por otro lado, en el medio de todo esto afirman que la familia Vergara empieza a pensar en la venta del club.

Lo sucedido con Alexis Vega, Chicote Calderón y Raúl Martínez en Toluca hizo estallar una bomba interna en el grupo. Según lo informado por Jesús Bernal, esto detonó el cansancio de Veljko Paunovic, quien ahora se iría a dirigir a Almería.

Por otro lado, en el medio de esta crisis deportiva e institucional, Amaury Vergara vuelve a estar inmerso de la tormenta por su mala gestión. Debido a esto, Abel Ramos, periodista de ESPN, afirmó que su familia le habrían dicho que sería el momento de vender el club.

“¿Llegó el momento para que Amaury Vergara venda a Chivas? ¿Parque se quite de encima un equipo que no sabe manejar, una empresa que no sabe dirigir, un dolor de cabeza que no sabe cómo aminorar? La familia que está detrás de Omnilife, ya llegó el momento de que Chivas le deje de hacer daño a Omnilife. Omnilie era una empresa rozagante cuando solamente se dedicaba a lo suyo, hoy que tiene esa comunión con Chivas, le está haciendo daño”, expresó en el podcast Raza Deportiva de ESPN.

¿Quiénes serían los posibles candidatos a quedarse con Chivas?

Según lo informado por Abel Ramos son pocos los empresarios que están capacitados para adquirir a Chivas. Carlos Slim es uno de ellos y se apoyaría en Arturo Elías Ayub, quien tiene experiencia por su paso en Pumas. El otro sería la Familia Achar, dueña de Comex, pero habría un choque de intereses, ya que ellos están dispuestos a fichar a jugadores extranjeros.