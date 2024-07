América es un equipo polémico dentro y fuera de la cancha, en donde su reciente política de contratar a jugadores con pasado en Chivas ha desatado controversia, en donde el más reciente es el cancerbero Rodolfo Cota, quien por fin se proclamó al respecto de su pasado con el Rebaño para tomar esta decisión de llegar a Coapa.

El guardameta que fue pieza clave para conseguir varios campeonatos durante la gestión de Matías Almeyda en el Guadalajara sorprendió a propios y extraños al explicar los motivos que lo llevaron a firmar con las Águilas, pese a su pasado rojiblanco.

Cota dejó en claro que todas sus decisiones han sido pensadas en el beneficio de su familia, dejando en claro que le guarda un cariño especial a la afición del chiverío, pero que siempre se ha brindado al máximo en todos los equipos en los que ha jugado.

“La verdad las decisiones las tomo siempre pensando en mi familia. La opinión y las decisiones que tomo junto con mi esposa, son muy importantes para mí y eso ha influido mucho en lo que he hecho en mi carrera. La cosa ha ido bien, se ha podido hacer cosas importantes en cada club, pero la decisión fue tomada en conjunto.

“Fue un sueño debutar con Pachuca, después en Puebla, pudimos estar allá un año en el que fuimos muy felices. Después estuve en Guadalajara y de la misma manera me entregué y le tengo un gran cariño a toda la afición de Guadalajara. Siempre ha sido así al club que llego, me he entregado y me he dedicado al 100% y creo que hoy no va a ser la excepción.

“Estar acá, poder aportar, escribir mi historia en el Club América como también en León lo pudimos hacer, trataremos de aportar un poco porque toda mi carrera ha sido así. Obviamente el día que me hablaron por la situación que estaba pasando en León fue muy feliz, creo que un club tan importante se fije en ti, es un halago”, concluyó el cancerbero de 37 años a ESPN.

