Muchas veces pasa que ciertos jugadores llegan a las Chivas de Guadalajara pero no pueden demostrar su valía. Ya sea por la presión, los problemas colectivos o bien simplemente que no era el momento indicado, Ángel Sepúlveda llegó al Rebaño Sagrado en 2018 pero no logró convencer al entrenador de turno.

Tras el exitoso ciclo de Matías Almeyda, las Chivas apostaron por José Saturnino Cardozo como su entrenador. Allí fue cuando Ángel Sepúlveda recaló en el Rebaño tras destacar con Monarcas Morelia, pero sin embargo no contó con demasiadas oportunidades y se marchó al poco tiempo.

El mal paso de Ángel Sepúlveda por Chivas

Los números de Ángel Sepúlveda en el Rebaño fueron de apenas ocho partidos y un sólo gol. “Te voy a ser muy sincero, ese era un sueño que yo tenía de niño el ir a Guadalajara. Ir a Chivas era cumplir un sueño. No la pasé nada bien porque en el momento en el que llego se van las personas que me habían llevado, que era Paco Gabriel de Anda”.

Sepúlveda no tuvo lugar en Chivas y hasta tuvo que jugar algunos partidos con el Sub-23 (Imago7)

En el podcast con Yosgar Gutiérrrez, el Cuate explicó: “No entraba en planes. Si me quería quedar me quedaba, tenías tres años con opción a cuatro de contrato. No había chance de competir y la primera oportunidad que tuve, la agarré, llego a Necaxa”.

Los problemas de Ángel Sepúlveda con José Saturnino Cardozo

El Cuate Sepúlveda recordó también que no fue llevado al Mundial de Clubes, por lo que su relación con José Cardozo no quedó nada bien: “No nos llevamos, no le gusté. Recuerdo que en una jugada van a abrir el balón y entonces, cuando me apoyo, hago un movimiento para quitarme de la línea del balón y me paró la jugada. Me dice ‘eso está mal’ y yo le dije ‘es que estoy en la línea del balón’. y me contesta ‘aquí tú no pienses, aquí pienso yo'”.

Sepúlveda es el goleador de Cruz Azul en el Apertura 2024

Las cosas han cambiado para el delantero, quien hoy a sus 33 años atraviesa un gran momento. Sepúlveda es el máximo goleador de Cruz Azul en lo que va del Apertura 2024, con ocho anotaciones en 15 encuentros disputados y cuatro gritos en los últimos tres juegos. Sin embargo, lamentablemente, su paso por Chivas acabó siendo una decepción.