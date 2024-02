El estratega de las Chivas de Guadalajara, Fernando Gago reconoció la labor de sus jugadores para manejar de la mejor manera el duelo de Vuelta por la Primera Ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf, mejor conocida como Concachampions, frente al Forge FC, sin embargo, su único objetivo por el momento es pensar en Mazatlán.

Con amplias posibilidades de haya Clásico Nacional en los Octavos de Final de la justa organizada por la Concacaf, el técnico del Rebaño Sagrado no quiere pensar en las Águilas porque va partido a partido planificando el futuro inmediato, razón por la que solamente se centra en el duelo del viernes ante los sinaloenses.

Con el triunfo sobre Forge FC con un global de 5-2 en la Concachampions, Gago suma cinco triunfos consecutivos sumando la competencia internacional y también la Liga MX, despertando la ilusión de los seguidores de Chivas que esperan al menos emular lo que hicieron en el pasado reciente bajo el mando de Veljko Paunović.

Gago por el momento no piensa en América

Después del partido que se llevó a cabo la noche del martes en Guadalajara, el timonel argentino únicamente se apegó a destacar el funcionamiento colectivo de sus jugadores, además de lamentar lo que sucedió con el juvenil Raúl Martínez, quien tuvo que abandonar la cancha antes de que terminara el partido dejando con 10 hombres a los tapatíos.

Gago ha logrado darle mayor estabilidad a los rojiblancos en este 2024. (Foto: Alfredo Lopez/JAM MEDIA)

“Tenemos que recuperarnos para el viernes y después pensar en el martes, eso es lo más importante, el partido del viernes es el más importante y lo que acabamos de decir, no pienso más adelante. Hoy logramos la clasificación, mañana (hoy) se queda por jugar la otra definición y no sabemos hasta que no termine el partido y a partir de eso veremos cómo continuamos y cómo seguimos e ir trabajando partido a partido”, explicó Gago en conferencia de prensa.

Chivas marcha en la séptima posición en el Clausura 2024

A pesar de la buena racha con tres triunfos consecutivos en la Liga MX, el Rebaño se ubica en la séptima plaza de la competencia con 11 unidades, producto de tres victorias, dos empates y un descalabro. La buena noticia es que están a tres puntos de los líderes que son Monterrey, América y Tigres de la UANL.