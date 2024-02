A cinco años de su partida, en el Club Guadalajara no ha sido sencillo dejar de lado lo que hizo Matías Almeyda, quien en dos años y medio le devolvió la gloria a la institución logrando cinco títulos en siete finales disputadas, razón por la que ahora con Fernando Gago empiezan a salir a la luz algunas de las similitudes que tiene con el Pelado, además de la nacionalidad argentina.

Almeyda llegó a las Chivas en el 2015 como parte de una polémica decisión que finalmente le dio resultados a la directiva en ese entonces comandada por Jorge Vergara y José Luis Higuera, porque el estratega no solo llegó para cambiar el pasado reciente del equipo en aquel momento, sino para darle una época dorada que no se le ha vuelto a ver y ni siquiera hay indicios de ello.

Con Veljko Paunović parecía que el proyecto iba por buen camino, sin embargo una serie de indecisiones y la poca paciencia de Fernando Hierro para convencer al serbio de quedarse, motivaron a que buscara los servicios de Fernando Gago, quien es un técnico joven, pero que ha implementado un sistema de juego que ha ido de menos a más en la campaña y esto hace pensar en que podría cimentar las bases de una buena etapa, como en su momento sucedió con el Pelado.

Evidentemente que cada técnico tiene sus propias reglas, conductas y estilo de juego, pero hay algunas situaciones que son muy parecidas entre Gago y Almeyda, más allá de que la disciplina es mucho más férrea con el actual entrenador de Chivas, mientras que el Pelado buscaba ganarse la confianza de la plantilla con otro tipo de actitudes.

Las similitudes entre Fernando Gago y Matías Almeyda

“En la disciplina es sumamente estricto (Gago) y rígido con esa situación no solo de que no se vayan de fiesta, es con al alimentación. Hay una báscula donde todos los lunes los jugadores pasan y todo el que esté excedido o bajo de peso no está considerado, es una de las reglas que ha impuesto Gago”.

El Pelado sigue en el corazón de todos los chivahermanos. Foto: Imago7/ Jorge Barajas

“Esto con respecto a la alimentación, en lo demás sí, me parece que si bien Gago tiene su estilo motivador, es diferente al de Almeyda, el Pelado era mucho más paternalista, pero Gago tiene 37 años todavía, es muy joven aún. En cuanto a la posesión del balón, atacar el arco rival, dejar el mano a mano en el fondo, sí es una réplica de lo que hacía Almeyda”, fue parte de lo que explicó el periodista Jesús Bernal en ESPN RadioFórmula.

Almeyda nunca se olvida de Chivas

Una vez que Almeyda se fue del Rebaño en el 2018 dejó un hueco que ha sido muy difícil de emular. Su carrera continuó en el San José Eartquakes de la MLS, donde no pudo obtener campeonatos como con los rojiblancos, pero en el 2022 partió a Grecia con el AEK de Atenas logrando un título de liga, no obstante, en cada oportunidad recuerda con cariño a Chivas y envía sus buenos deseos para que los resultados lleguen como en su etapa al frente del equipo más importante del futbol mexicano.