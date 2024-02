El entrenador del Club Guadalajara, Fernando Gago había recibido algunos cuestionamientos semanas atrás por la zona de la cancha donde estaba ubicando a Cade Cowell, quien apenas se incorporó a la institución hace algunas semanas, sin embargo el atacante respondió el miércoles pasado con dos goles frente al Forge FC.

El delantero del Rebaño Sagrado vio su debut en la Fecha 2 del Clausura 2024 cuando visitaron a los Tigres de la UANL en un encuentro complicado, pero que le sirvió para tomar el pulso del futbol mexicano y lo hizo actuando como extremo por izquierda, en la zona de la cancha que mejor conoce desde su paso por el San José Eartquakes de la MLS.

Sin embargo, el estratega de Chivas le dio mayores oportunidades en los compromisos posteriores pero lo empezó a ocupar como centro delantero, aunque el rendimiento de Cowell vino a menos, sobretodo porque su falta de contundencia lo exhibió ante los felinos y también contra los Xolos de Tijuana.

Se confirmó lo que pretende Fernando Gago con Cade Cowell

El Guadalajara no encontró la victoria hasta la Jornada 4 cuando recibieron a Toluca en la cancha del Estadio Akron y lograron obtener los primeros tres puntos, no obstante, Cowell nuevamente jugó como centro delantero junto a Roberto Alvarado ante la ausencia de José Juan Macías. Para la segunda mitad salió de cambio por Ricardo Marín, quien a la postre sería el héroe del encuentro al marcar el tanto de la victoria.

Gago va por su cuarto triunfo en fila con Chivas. Foto: Imago7

Fue contra Forge FC en la Concachampions donde Cowell marcó dos goles y de ahí vino la explicación de Gago sobre lo que pretende y por qué juega de centro delantero: “¿Hablaste con Cade si es 9 o es extremo? Él juega también en esa posición de 9 o con dos delanteros. Tenía la posibilidad de hacerlo. Si ha jugado de 9 es por una condición hasta que se pueda acomodar, desde lo futbolístico que pretendo de una posición de extremo o una posición de 9 que tiene menos responsabilidad en algunos aspectos que buscamos”.

“Entonces, buscaba que se acomode desde lo físico, lo futbolístico. Hoy ha jugado de extremo y casi de 9, lo he tirado para buscar esa profundidad que puede lograr él”, indicó el entrenador rojiblanco al finalizar el partido en Canadá.

Cowell se quitó presión con su doblete

El mismo artillero del Rebaño admitió que haber marcado sus goles le abrió las puertas a la tranquilidad porque estaba presionado, pues sabe que frente a San Luis no le fue muy bien y su rendimiento empezó a ser cuestionado por los chivahermanos quienes se lanzaron contra su actuación en redes sociales, no obstante, parece que su nivel empezará a rendir frutos en el futuro.