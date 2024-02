Para nadie es un secreto que Víctor el Pocho Guzmán, capitán de las Chivas de Guadalajara no ha recuperado el buen rendimiento individual que se le vio en su primera campaña cuando Veljko Paunović estaba al frente del conjunto rojiblanco, incuso le valió para marcar siete tantos y ser uno de los jugadores claves para llegar a la Gran Final.

A partir de ese Clausura 2023 el nivel del Pocho fue a la baja y el certamen anterior tuvo menos regularidad bajo el mando del estratega serbio, incluso se manejó la versión de que tuvo algunos problemas con Pauno, pero fue el propio volante ofensivo quien se encargó de desmentir los rumores.

Lo que sí reconoció es que una situación personal lo llevó a bajar su nivel, lo cual impactó en los minutos dentro de la cancha, porque Paunovic lo fue regalando a la banca al grado de que en los Cuartos de Final frente a los Pumas de la UNAM ni siquiera lo metió en ninguno de los dos partidos.

Pocho revela problema personal en Chivas

“Tengo unos problemas personales que no he solucionado, quieras o no, inconscientemente, te empiezan a desviar de que estés concentrado en el futbol al 100 por ciento. Cuando me fue bien no tenía ningún problema, entonces me pasa un problemita y es mucho desgaste, es inevitable. Y también pienso que estaba en una zona de confort”.

El Pocho Guzmán marcó dos goles el domingo ante San Luis. (Foto: Alfredo Moya/JAM MEDIA)

“Soy el capitán, me está yendo bien, descuido mi cuerpo, estaba más gordito. Entonces todo eso hizo que bajara mi nivel, pero soy muy consciente de eso, para los chivahermanos que van a ver este podcast, creanme que soy consciente de ello. Para este torneo estar bien bajé más de cuatro kilos, hago mis sesiones dobles, me voy a la Barranca (de Huentitán) a seguir sudando, a tener más rendimiento, espero que este torneo lo vean reflejado y vamos por ese campeonato”, fue parte de lo que comentó Guzmán en el podcast Los Brodys.

Desmiente pelea con Paunovic

Por otro lado, el Pocho reafirmó que en ningún momento sostuvo problemas con Pauno, incluso la manifestó su total respeto asegurando que le desea lo mejor en sus siguientes proyectos. Añadió que si hubiera agredido al estratega seguramente ya no jugaría en el Rebaño porque son situaciones imperdonables para cualquier futbolista.