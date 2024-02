Las Chivas de Guadalajara lograron unos días de mayor tranquilidad, luego de ganar sus últimos dos compromisos correspondientes al Clausura 2024 de la Liga MX, como así también el respectivo al debut en Concachampions. Luego de un comienzo dubitativo, las ilusiones se renuevan para el Rebaño Sagrado, que buscará continuar por este camino cuando reciba a los Bravos de Juárez por la Jornada 5.

Uno de los que también ha logrado dar vuelta su situación es Víctor Guzmán, quien perdió terreno en el último semestre, bajo las órdenes de Veljko Paunovic, pero ahora ha vuelto a recuperar protagonismo desde la llegada de Fernando Gago. El “Pocho” incluso marcó dos goles de penal en el último encuentro ante San Luis, los cuales sirvieron para darle la victoria al equipo.

Al capitán rojiblanco se lo vio contento y relajado en una entrevista que brindó para el podcast Los Broudys. Allí, además de dar su versión sobre lo ocurrido con Paunovic, también contó una divertida anécdota con quien hoy en día es uno de sus grandes aliados dentro de la plantilla, como lo es Alan Mozo. Lo cierto es que mediocampista y lateral derecho no siempre tuvieron la buena relación que muestran hoy en día.

El día en que Alan Mozo hizo enojar a Víctor Guzmán

El “Pocho” sorprendió con una anécdota de años atrás, cuando todavía no había llegado al Rebaño, como así tampoco Alan Mozo, quien daba sus primeros pasos como profesional. Antes compañeros, hoy rivales, su relación comenzó en realidad con un divertido encontronazo sobre el campo, en el cual el lateral derecho ya mostraba su personalidad para no achicarse en ninguna discusión.

“Un jugador que me caía bien gordo era Alan Mozo, cuando estaba en Pumas. Y se lo platiqué a él y se lo conté. Porque le dije wey, me pongo brackets el viernes, que también ahí es un error mío ponermelo tan cerca del partido, pero ahí tenía visita. Me pongo brackets porque tenía los dientes medio feítos. Jugamos el domingo contra Pumas. La primera jugada del partido, Mozo me estira el brazo, me revienta todos los labios”, relató el Pocho Guzmán.

Víctor Guzmán y Alan Mozo en un duelo entre Pachuca y Pumas (Imago7)

El Pocho encaró a Mozo, quien recién daba sus primeros pasos pero aún así mostraba mucha personalidad. “Agarro y le digo, traía número de tres cifras, que es cuando apenas estas debutando. Entonces lo agarro y le digo pinche chamaco pendejo, me los acaban de poner me reventaste el hocico. Voltea y Mozo así es, me dice ‘pinche naco’. Me dice así wey, entonces apenas le iba a decir de cosas cuando sale corriendo. Me quedé más enojado pero ahorita mi sangre sabe que lo amo. Yo se lo conté y me dijo ‘sí, sabes que sí, si así es la cosa, me fui corriendo, para qué me quedababa a discutir’. Pero no me cae mal, sabe que lo amo el wey“.

¿Titulares ante FC Juárez?

Tanto Guzmán como Mozo, ahora muy buenos compañeros, podrían ser titulares este sábado, cuando las Chivas reciban a Juárez en el Estadio Akron. Y es que por decisión de Fernando Gago, ninguno de los dos vio minutos en la visita al Forge FC. El Pocho, de hecho, se quedó en México y ni viajó para el encuentro. Mozo, en cambio, sí fue a la banca pero no ingresó, por lo que esa puede ser una señal de que ambos fueron resguardados para el compromiso de la Jornada 6.