Después de un dubitativo inicio de semestre, las Chivas de Guadalajara viven días de mayor tranquilidad, tras lo que fueron las dos victorias consecutivas en el Clausura 2024 sumadas al triunfo sobre Forge FC por Concachampions. La afición comienza a ilusionarse con el ciclo de Fernando Gago gracias a los resultados y la idea que se ve sobre el campo.

Este sábado, por la Jornada 6, el Rebaño buscará continuar por el buen camino para seguir escalando en la tabla de posiciones. En el Estadio Akron, hará de local ante los Bravos de Juárez. Asimismo, las novedades no cesan, pues el capitán Víctor Guzmán aclaró qué pasó con Veljko Paunovic y también Isaac Brizuela se refirió al posible Clásico Nacional que puede darse en la Concachampions.

¿Golpeó a Veljko Paunovic? Pocho Guzmán aclaró lo sucedido

En el podcast Los Broudys, el capitán Víctor Guzmán tuvo una distendida charla en la que dio detalles sobre qué pasó con el entrenador Veljko Paunovic. El serbio no utilizó demasiado al Pocho en el último semestre y hasta circuló que el futbolista había agredido al estratega: “Nunca pasó absolutamente nada, nunca le pegué. Aunque yo fuera el capitán en ese momento, pienso que a nadie le perdonarían eso, que un jugador golpee a un auxiliar, a un entrenador o a un directivo, no se perdona. Siempre que terminábamos un entrenamiento, nosotros nos íbamos a bañar y a nuestras casas. Ellos se quedaban jugando futbol-tenis, entonces, en ese momento, Quenton Fortune, era auxiliar y él, disputan una pelota en la pura red, entonces Pauno al mover la cabeza le pega en la nuca, entonces a Pauno se le abre la ceja”, relató el mediocampista.

No obstante, aquello dio paso a los rumores, los cuales Guzmán desmintió rotundamente: “Como al siguiente partido no me metió, todos empezaron a sacar eso, que yo había golpeado a Pauno porque no me había metido o que traíamos problemas. Mis respetos para el señor, al último no me metió, pero eran decisiones de él. Nunca tuvimos el más mínimo percance o una discusión. Asunto aclarado”.

Isaac Brizuela advierte al América

Brizuela quiere volver a silenciar el Azteca (Imago7)

En caso de que Chivas y América ganen sus respectivas eliminatorias, tendremos Clásico Nacional en la Concachampions. Incluso, dichos juegos se pegarían al correspondiente al Clausura 2024. Al respecto, el atacante Isaac Brizuela se mostró con ganas de enfrentar a las Águilas: “Pues obviamente, jugar el Clásico (Nacional) es una motivación extra que tiene el jugador y nos encantaría también. Y más, por la liga mexicana que entre más equipos tengamos en las fases finales, quiere decir que nuestra liga sigue creciendo y está haciendo las cosas bien. Así que, esperar, seguir paso a paso y obviamente que sería bonito enfrentar al América“, dijo el Cone tras el juego ante Forge FC.

José Juan Macías se gana a la afición

Macías prefiere al Rebaño antes que al Tri (Imago7)

Aunque no jugó los últimos compromisos del equipo, este semestre ha marcado el regreso de José Juan Macías a las canchas. El delantero supo entusiasmar a la afición rojiblanca y hoy trabaja para recuperar su mejor versión. Mientras tanto, el futbolista luce compenetrado con el Rebaño y hasta se gana a la grada. En una entrevista para All Glory Gaming le preguntaron si prefería ser campeón con Chivas o jugar el Mundial de 2026. “13 con Chivas”, fue la respuesta de JJ, que no se lo pensó.