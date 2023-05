La motivación es una de las características principales que ha inculcado Veljko Paunović en el Club Guadalajara, pero en algunas ocasiones hacia los medios de comunicación trata de asumir la responsabilidad con palabras que resultan un tanto lejanas a lo que se ha observado en la cancha, como ocurrió tras el duelo frente a Atlas en la Ida de los Cuartos de Final por el Torneo Clausura 2023 donde perdieron 1-0.

Más allá del resultado que a todas luces fue inesperado, lo que más preocupa en el Rebaño Sagrado es la falta de juego ofensivo que en verdad pusiera en predicamento al guardameta de los Rojingeros, Camilo Vargas, quien salvo la jugada donde le detuvo el balón a Víctor Guzmán en el cobro del penalti, tuvo muy poco trabajo bajo los tres postes.

La poca participación de Alexis Vega y la falta de un centro delantero le cobró factura a unas Chivas inoperantes al ataque, tal y como ocurrió en el Clásico Nacional donde cometieron errores graves en la zaga que fueron bien capitalizados por América, la diferencia es que en esta ocasión los zorros solamente pudieron anotar en una ocasión, pero por falta de contundencia, no porque los rojiblancos estuvieran sólidos en la defensa.

En declaraciones después del partido, el timonel serbio de Guadalajara firmó que vio bien a su equipo y por lo tanto confía en que remonten en casa el domingo a las 19:05 horas, tiempo del centro de México, lo cual no parece una misión imposible, pero sí resulta poco autocrítico asegurar que el Rebaño jugó muy bien cuando no tuvo una sola opción clara de gol: “Esto es remontable, le vamos a dar la vuelta 100 por 100, y yo pienso que hoy el equipo ha estado bien, la pena es que no hemos podido subir al marcador primero con el gol, pero después, en una jugada prácticamente al final de la primera parte”.

Paunovic defiende al Pocho Guzmán por fallar el penalti

“Una situación como fallar un penalti afecta, pero la reacción de Pocho fue fenomenal para recuperarse rápidamente. Él sabe recuperarse y yo vi que no le costó, solo necesitó un poco de tiempo. Ahora tiene unas ganas tremendas de revancha y ese combustible lo tenemos que utilizar con cabeza y control para el partido de vuelta”, manifestó el estratega de Chivas.