El Rebaño necesita mejorar sus problemas ofensivos, donde suele tener mucha posesión pero no tantas ocasiones de peligro.

Quedó a la vista el jugador que no puede faltar en las Chivas de Fernando Gago

La derrota ante América en el Clásico Nacional evidenció un problema que Chivas arrastra durante todo el Apertura 2024: la falta de gol. A pesar de las buenas intenciones en el planteo de Fernando Gago, el equipo sigue sin poder generar demasiadas ocasiones de real peligro, algo que preocupa a la afición y mucho a la afición.

Este problema recurrente del Rebaño, hace que por diversas razones, se ponga el foco en un un jugador que ha perdido protagonismo dentro del primer equipo: Víctor Guzmán. El Pocho fue uno de los pilares en el equipo que llegó hasta la final del Clausura 2023 bajo las órdenes de Veljko Paunovic.

La capacidad del ex de Pachuca para pisar el área desde atrás, rematar de media distancia o imponerse en el juego aéreo, lo convirtieron también en el máximo goleador de Chivas durante el último semestre. Sin embargo, eso no le alcanzó a Guzmán para poder mantenerse en el once inicial.

El Pocho ha quedado relegado a la banca (Imago7)

Chivas tiene que recuperar al Pocho Guzmán, un jugador que puede darle soluciones de cara a portería

Aunque se nota que todavía es un referente dentro de la plantilla, el Pocho Guzmán ha perdido protagonismo durante la etapa de Fernando Gago, donde comenzó siendo titular. Ahora se lo ve integrar la banca con más frecuencia. Sus altibajos y ciertas pérdidas de balón recurrentes lo llevaron a quedar relegado pese a que sigue siendo uno de los mejores finalizadores del plantel.

Su jerarquía de cara a portería quedó bien ejemplicada en la Liguilla pasada, cuando el Rebaño, fiel a su costumbre, dominaba pero no podía encontrar el gol. Allí, al Pocho le bastó un balón suelto en el área para sacar un potente remate que acabó significando el gol de la clasificación. Si está más minutos sobre el campo, Guzmán puede sacar a Chivas de varios apuros más allá de su nivel real.

Con más minutos, Guzmán puede desatascar partidos

En un equipo que sufre para convertir, la calidad y experiencia de Guzmán son recursos que no pueden ser desaprovechados. Su olfato goleador, su capacidad para pisar el área y su buen remate desde media distancia lo convierten en un jugador al que se debe recuperar cuanto antes.

Las dificultades que ha tenido el Rebaño para generar peligro consistentemente dejan claro que Víctor Guzmán es una de las posibles soluciones ofensivas que el equipo necesita, al menos con más minutos de juego.