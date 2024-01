Mientras el Clausura 2024 de la Liga MX está cada vez más cerca, esta semana puede ser muy importante para las Chivas de Guadalajara en el mercado de fichajes. De momento sólo ha llegado José Castillo, defensor proveniente del Pachuca, pero la afición exige más refuerzos para poder pelear de igual a igual ante los equipos más poderosos del futbol mexicano. Este sábado 13 de enero, el Rebaño recibirá a Santos Laguna por la Jornada 1, en Estadio Akron.

Las miradas rojiblancas están puestas con lo que suceda en el mercado, donde Fernando Hierro y compañía negocian por varios futbolistas. Chicharito Hernández y el mexicoamericano Cade Cowell son los que más cerca están de ser oficializados, pero el Rebaño también mantiene el interés por el mediocampista de León, Fidel Ambriz, así como por el lateral izquierdo de Monterrey, Jesús Gallardo.

La negociación por Jesús Gallardo, según distintas versiones, era la más difícil para el Rebaño, puesto que el jugador es considerado importante dentro de los planes de Monterrey. Su directivo, Tato Noriega, afirmó en los últimos días que esperan contar con él para el próximo torneo. Sin embargo, tal parece que la relación entre el futbolista y la directiva no pasa por su mejor momento y eso puede jugar a favor del conjunto rojiblanco.

Jesús Gallardo hace fuerza para jugar en Chivas

Según el periodista Jesús Hernández, quien cubre la actualidad del Rebaño Sagrado, la chance de que Jesús Gallardo juegue en Chivas todavía está latente. Esto se debería a que el futbolista no está cómodo con la situación actual, en la que Rayados buscó a Gerardo Arteaga para reforzar el lateral izquierdo, puesto que hoy por hoy y en los últimos años, le ha correspondido al jugador pretendido para llegar a Verde Valle.

Jesús Gallardo pone de su parte para convertirse en refuerzo de Chivas (Imago7)

Aunque Monterrey se mantiene firme en su postura de no negociar a Jesús Gallardo en el mercado local, el propio jugador intentaría forzar su salida hacia el Rebaño, donde tras la salida de Cristian Calderón podría hacerse de la titularidad de no mediar inconvenientes. En ese puesto, Fernando Gago sólo tiene al juvenil Mateo Chávez y a Alejandro Mayorga, quien hasta el momento no ha logrado convencer con sus actuaciones.

Los números de Jesús Gallardo en Monterrey

Tras varios años en el cuadro regiomontano, Jesús Gallardo tiene una cotización de seis millones de euros según Transfermarkt, además de haber cosechado ya unos 235 encuentros con Rayados. En ese lapso, el lateral izquierdo marcó 24 goles y dio 24 asistencias, mientras que anteriormente, durante su paso por Pumas UNAM, había marcado 16 goles y 9 asistencias, dejando en claro que se trata de un defensor con muchas virtudes ofensivas.

Gallardo, que también jugó 95 partidos con la Selección Mexicana, no habría quedado conforme con la supuesta promesa de la directiva regiomontana hacia Gerardo Arteaga, de que sería el titular en el puesto. Esta situación hace que en Chivas todavía sueñen con contratar un reemplazo más que interesante para Cristian Calderón.