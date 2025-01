Ramón Ramírez es uno de los jugadores que dejaron el mejor recuerdo en la afición de las Chivas de Guadalajara por su capacidad dentro de la cancha, pero también por la humildad que siempre lo ha caracterizado y que le ha valido para ser considerado uno de los máximos referentes de la institución, pese a que también jugó en América.

Ramírez Ceseña fue campeón con el Rebaño Sagrado en el Torneo Verano de 1997 bajo el mando de Ricardo Ferretti, perdió la Final de 1998 frente a Necaxa y la del 2004 ante los Pumas de la UNAM. Su mejor momento como futbolista le valió para llegar al equipo de sus amores y ser convocado a la Selección Mexicana disputando el Mundial de Estados Unidos en 1994.

El día que Ramón Ramírez pudo jugar en Italia

El exvolante de Chivas consolidó su carrera con los tapatíos, luego de su gran paso por Santos Laguna, sin embargo cuando apenas había aparecido en la Liga MX un club italiano le ofreció quedarse un tiempo para que potencializara su capacidad como futbolista, pero Ramón Ramírez confesó las extrañas razones por las que se negó.

Ramón Ramírez jugó en dos etapas con Chivas. FOTO: IMAGO7

“En ese momento cómo que el futbolista mexicano todavía no se la creía. Yo en 1990 sin tener más de 30 partidos en Primera División, en una gira por Italia con la Selección Olímpica, un equipo italiano me invitó a que me quedará en Europa y no quise la verdad, me dio miedo, no me la creí, me dio miedo, porque en ese entonces la Liga Italiana era la mejor del mundo”.

“Jugaban Marco Van Basten, Ruud Gullit, Maradona, Frank Rijkaard, Roberto Baggio, yo decía ‘hace seis meses los veía en la TV como voy a venir a jugar con ellos’. Entonces preferí venir a México y consolidar mi carrera para buscar una oportunidad y después ya fue más complicado”, explicó Ramírez al podcast La Capitana que conduce la esposa de Andrés Guardado.

Ramón Ramírez jugó en dos etapas con Guadalajara, la primera de 1994 a 1999 y la segunda del 2002 al 2004, justo cuando se marchó a Chivas USA que empezaba su andar en la MLS también como propiedad de Jorge Vergara. En el 2006 se lesionó durante casi un año y en el 2007 anunció su retiro como profesional.