Chivas ya está preparando todo para iniciar su participación en el Clausura 2025, en donde la directiva ha encabezado una reestructuración profunda desde el interior del plantel, dándole salida a varios elementos y sumando a otros más como refuerzos.

La afición del Guadalajara ha comenzado a demostrar su ilusión debido a los fichajes de Luis Romo, Alan Pulido y Miguel Tapias, además de la esperanza de poder contratar a Orbelín Pineda y Luka Romero; sin embargo, la sorpresa la estaría protagonizando un futbolista que ascendería desde el Tapatío.

Los jugadores que participarán en este campeonato ya han sido registrados ante la Liga MX, quien poco a poco está liberando los registros de cada uno de ellos, en donde sorprendió que en el chiverío apareció registrado en el primer equipo el delantero Teun Wilke, quien ya será ascendido de manera definitiva al equipo de Primera División.

El ascenso del futbolista de ascendencia de Países Bajos ha sorprendido a todos, ya que parecía que seguiría siendo tomado en cuenta para la escuadra de Liga de Expansión, pero parece ser que no será así.

¿Con quiénes competirá por el puesto en Chivas?

Teun Wilke es un centro delantero que destacó en el Apertura 2024 con el Tapatío; sin embargo, luchará por un lugar junto a Chicharito Hernández, Alan Pulido, Armando González y Ricardo Marín, por lo que deberá emplearse a fondo para ganarse las oportunidades que le brinde el entrenador Óscar García Junyent.

Teun Wilke en su debut con Chivas (Getty Images)

Luis Romo y Alan Pulido, siguen sin ser registrados

Dos de los nuevos refuerzos del Guadalajara no han concluido su trámite de inscripción con el chiverío, ya que todo parece indicar que el tránsfer no ha sido liberado por sus anteriores clubes, por lo que hasta que es suceda no aparecerán como jugadores elegibles.