El cesped del Estadio Akron no luce como en ocasiones anteriores. El clima y la sobrecarga de partidos le pasaron factura.

¡Regresa la pesadilla! El grave problema que tiene el Estadio Akron en el Chivas vs. Monterrey

Las Chivas de Guadalajara reciben a Monterrey por la Jornada 10 del Apertura 2024. El Rebaño quiere hacerse fuerte ante uno de los rivales más importantes de la Liga MX. Últimamente, el Estadio Akron ha sido una fortaleza para el equipo dirigido por Fernando Gago, pero la exigencia será mayor ante un rival como Rayados.

Así luce el césped del Estadio Akron

Apenas la pelota comenzó a rodar, fue visible que el césped del Estadio Akron no se encontraba en óptimas condiciones, algo que sucede con cierta frecuencia. Las imágenes dieron cuenta de algunos espacios desparejos, por lo que la pelota no picaba con naturalidad, un problema que Chivas no logra dejar atrás.

Si bien esta vez no hubo ningún concierto en el Estadio Akron, en los últimos días hubo fuertes lluvias, por lo que el césped sufrió las consecuencias. Además, este viernes el Tapatío jugó como local allí mismo, en lo que fue empate por 2-2. Y cabe recordar que el Femenil también jugará este domingo ante Tigres UANL en el Estadio Akron, por lo que puede que el césped siga sin poder mejorar.