En las Chivas de Guadalajara no hay prisa, al menos por ahora, para elegir a su nuevo entrenador, una vez que concluya el Torneo Apertura 2024 donde Arturo Ortega se mantendrá en la dirección técnica pase lo que pase en los siguientes partidos de la campaña, donde tienen muchas posibilidades de meterse a la Liguilla.

Ante ello, el nombre de Matías Almeyda ha sonado como un opción para el futuro del Rebaño Sagrado, pero no tanto para los integrantes españoles de la directiva que son Juan Carlos Martínez y Fran Pérez, sino para la familia Vergara que no vería con malos ojos una segunda etapa del mejor entrenador de toda su era al frente de los tapatíos.

El desilusionante motivo de Almeyda en Chivas

“No (entra en planes), esa es la realidad. Al entorno de Almeyda le interesa que suene su nombre, no tanto que vaya a ser, ellos saben que no está fácil, pero sí les interesa que suene su nombre por lo que se pueda ofrecer. Por eso se ha actividad la maquinaria pero dentro del entorno de Guadalajara por ahora Matías Almeyda no es candidato para dirigir a Chivas y se están tomando las cosas con la mayor de las calmas”.

“Matías lo ganó todo, pero saben que tiene un compromiso en el futbol griego, que tiene un contrato a largo plazo, y entonces Amaury ha sido muy claro, no quiere que Chivas le haga a alguien lo que a ellos les hicieron (Boca Juniors con Gago). La victoria obtenida es un tanque de oxígeno para el proyecto que tienen los españoles en el sentido de que Arturo Ortega termine el torneo y que de esta forma tengan tiempo para perfilar y elegir”, fue algo de que comentó el periodista David Medrano en su canal de YouTube.

En este sentido, la dirigencia de Guadalajara sigue contemplando todas las posibilidades, aunque recientes versiones indican que Robert Dante Siboldi ya no entra en planes pese a hace unos días era el que había tomado mayor ventaja para quedarse en el banquillo de los rojiblancos.

Otra de las opciones es Gerardo Espinoza, quien fue campeón en el 2023 con el Tapatío tanto en la Liga de Expansión como en el Campeón de Campeones frente al Atlante y por parte de las opciones en el extranjero se encuentra Quique Setién, al ser una de las cartas fuertes de los españoles encargados del Comité Técnico del Rebaño.