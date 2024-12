Para la afición de las Chivas de Guadalajara el principal culpable de lo que sucede es el dueño Amaury Vergara, sin embargo la responsabilidad debe recaer por partes iguales también entre los jugadores, quienes hace un año y medio dejaron escapar la posibilidad de igualar al América en cantidad de títulos.

Pero esto queda de lado porque ya no es momento de lamentaciones, sino de buscar soluciones que le den al Rebaño Sagrado una respuesta a sus constantes fracasos desde que se fue Matías Almeyda, pues nadie ha logrado levantar otro campeonato por mucho que Veljko Paunovic estuvo a 30 minutos de conseguirlo.

El verdadero desánimo que se vive en Chivas

Fue el comunicador Miguel Arizpe quien ventiló parte del ambiente derrotista que se respira al interior de Chivas, donde admiten que las Águilas los han superado por mucho y la peor noticia es que todo apunta a que van por más, mientras los tapatíos apenas están en los cimientos de un nuevo proyecto con Óscar García Junyet como entrenador.

El Rebaño no ha podido sumar más que un refuerzo. Foto: Imago7/ Erick Saavedra

“Lo que acaba de hacer el América, Arizpe, nos partió la madre como nunca antes. Ya ni mentir podemos de decir que somos el más grande, y si te digo eso es porque hasta hace un año y medio aún podíamos decirlo y nos la creíamos, pero ahora dime cómo, dime…”.

“Me cuenta que se siente en el ambiente de Chivas que si antes era difícil ser campeón, por las desventajas que tienen, ahora es prácticamente imposible. Me lo explicó, obvio, algo que está muy claro y yo lo sabía: ‘Este nuevo América nos partió la madre, ya no le bajará al ritmo, van a querer más y más, van a ser igual de fuertes, y si no serán campeones siempre, pues estará Cruz Azul, Rayados y hasta metería al Toluca’”, publicó en su columna en el portal Mediotiempo con declaraciones de uno de sus informantes en el interior de Guadalajara.

En este sentido, añadió que las contrataciones que planea Guadalajara con Orbelín Pineda como su principal emblema tampoco serán una solución: “En Chivas están conscientes de que por más que traigan a su Orbelín y consigan a otro más, no tendrán más allá del 4 o 5 por ciento de probabilidades de conseguir el título, pues incluso se les va Orozco Chiquete. Chivas ya no es aspiracional, Chivas ya no es un equipo al que todo mexicano quiera ir, Chivas ya no es atractivo para apostarle como futbolista a hacer una carrera exitosa”.