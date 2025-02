Lo que ha sucedido con Javier Hernández desde que llegó a las Chivas de Guadalajara en enero del 2024 ha quedado a deber sin ninguna duda, por tal motivo la dirigencia comandada por Amaury Vergara tal parece que no tiene en mente renovarle su contrato que termina en diciembre del este 2025.

Los números de Chicharito Hernández son fríos y con apenas tres goles en su segunda etapa con el Rebaño Sagrado, el aporte futbolístico del atacante ha sido muy pobre, por ello la salida del equipo de sus amores parece inminente una vez que llegue la fecha en la que pueda ser un nuevo jugador libre.

“Javier ‘Chicharito’ Hernández termina contrato en diciembre, Chivas aún no lo ha renovado y, a partir de julio, el delantero podría negociar libremente con cualquier equipo interesado. ¿Quién se anima? El mexicano, que no ha tenido la participación esperada con su querido Rebaño, ya ha explorado con la directiva la posibilidad de finalizar su contrato en diciembre sin llegar a una renovación”.

Chicharito no ha logrado convencer e Chivas. Foto: Imago7 / Diego Padilla

“Y no porque él no quiera, sino porque dentro del club se han dado cuenta de que su aporte en la cancha no ha sido el esperado. Es cierto que Hernández ha sido un éxito comercial: sus camisetas se venden como pan caliente y su presencia atrae a la afición al estadio. Peeero, en términos futbolísticos, su impacto ha sido mínimo. Por eso, todo apunta a que Chivas no le renovará, lo que lo dejaría como agente libre muy pronto. Eso sí, si algún club quiere ficharlo, debe estar listo para pagar un sueldo nada modesto”, fue parte de lo que publicó la columna El Francotirador del diario Récord.

Chicharito anotó su tercer gol a San Luis

La noche del miércoles, Hernández Balcázar se hizo presente en la pizarra para Guadalajara al marcar la única anotación en la derrota 3-1 con San Luis que produjo el cuarto descalabro como visitante en la campaña, mientras que el artillero llegó a tres goles oficiales con la camiseta tapatía. El primero a Puebla en abril del 2024, otro hace unas semanas al Cibao FC dentro de la Concachampions y uno más en el Estadio Alfonso Lastras.