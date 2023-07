Aunque logró clasificar a la siguiente instancia, la Selección Mexicana interrumpió su progreso al ser derrotada 0-1 ante Qatar, en el tercer encuentro correspondiente a la Copa Oro. El futbolista de Chivas, Roberto Alvarado, ingresó en el complemento pero no pudo cambiar la historia.

El Piojo, baja del Rebaño para el inicio del Apertura 2023, jugó la media hora final en reemplazo de Jonathan Herrera. El Tri de Jaime Lozano sufrió una dura derrota, pues se esperaba que pudiera continuar por el buen camino ante un rival a priori inferior.

“Duele mucho, porque hoy no quiso entrar el balón. Fue una mala noche en la que no pudo entrar el esférico. Aprender de esto, ver lo que hicimos mal, trabajar los detalles para mejorar. Se viene lo más importante y a lo que sigue”, dijo Roberto Alvarado, uno de los futbolistas mexicanos que dio la cara tras la derrota de México.

Roberto Alvarado jugó media hora en la derrota del Tri frente a Qatar (Jam Media)

El Piojo, de todas formas, considera que no debe de exagerarse por la caída: “Yo creo que ni hace días porque le ganamos a Honduras y Haití éramos los mejores, ni hoy somos los peores contra Qatar. Fue una mala noche porque no pudo entrar el balón, hay que trabajar”, resumió.

Confía en que tendrán revancha

México todavía no tiene rival para la próxima fase de la Copa Oro, pero Alvarado de todas formas confía en que podrán hacerlo bien: “Pues sí, tuvimos mucha llegada, pero a veces uno no se explica por qué no entra el balón, rematábamos e iba a las manos del portero, esto da vueltas, vamos a tener nuestra revancha en lo que sigue, generando confianza”, opinó el futbolista de Chivas.