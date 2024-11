Roberto Alvarado metió en algunos problemas a las Chivas de Guadalajara el día que tuvo la idea de lanzar un barreno en una de la sala de prensa que se ubican en las instalaciones de Verde Valle, por lo que el propio jugador reconoció su error y a pesar de ofrecerle una disculpa a los periodista, considera que el tema se salió de control y terminó impactando a su familia.

El jugador del Rebaño Sagrado aseguró que nunca tuvo la intención de afectar a nadie y mucho menos que la situación se saliera de control porque lo que empezó como una broma entre los mismos jugadores de la plantilla, originó una serie de criticas que afectaron la tranquilidad de su esposa y sus seres queridos.

La confesión de Roberto Alvarado tras lanzar un barreno

“El legado de conseguir cosas importantes, pero más que se queden con la persona. Cómo eres fuera de la cancha. Muchas veces puedes ser de una forma dentro, pero afuera es lo más importante. Muchos van a decir: ‘andas aventando cuetes’, pero me gustaría ser un jugador que deje huella, que sea importante para los niños”.

“No, porque no hice con maldad las cosas. Dijeron que hubo gente lesionada, no creo que haya sido así, vi a las personas y les pedí disculpas. Les dije que estaba haciendo una broma y pasó lo que pasó. No es lo mejor andar jugando con cuetes, alguna vez me quemé con uno, pero al principio no me afectó, pero se hizo algo muy grande. Hubo gente que empezó a decir cosas que ya estaban fuera de lugar”.

El Piojo reconoció que justo en el momento cuando los comentarios se fueron sobre su esposa y su familia, fue cuando se dio cuenta del impacto que había tenido una situación que nunca fue con mala intención: “Después ver a mi esposa, porque le empezaron a poner, pero se empiezan a meter con tu familia. Si yo la cagué, aceptas, pero que se metan con tu familia, están cruzando una línea. Mi esposa si se agüitó, después de ver todo lo que ponían. Entonces ya me pegó, me sentí mal por lo que le decían a ella”.

Piojo Alvarado no jugará contra Pumas

En cuanto a la lesión que sufre Roberto Alvarado y que lo tiene fuera de actividad, el Rebaño no podrá echar mano de su talento para el partido de esta noche contra los Pumas de la UNAM, debido a un problema muscular en la parte posterior del muslo, se espera que su regreso se dé para el Play In o la Liguilla.