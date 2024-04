Amaury Vergara es el máximo responsable de lo que suceda en torno a Chivas; sin embargo, ante su desconocimiento dentro del futbol ha optado por rodearse de especialistas en la materia por lo que ha contratado a elementos como Fernando Hierro para la Dirección Deportiva y recientemente a Arturo Villanueva.

La llegada del Calaco sorprendió a propios y extraños debido a que no se sabía que se incorporaría al Rebaño, en donde originalmente se mencionó que su labor sería la de buscar talento mexico-americano y tratar de proyectarlo al Guadalajara, aunque su función en realidad sería otra.

Es por eso que el comunicador de Récord, René Tovar, aseguró que su verdadera función es la de tener buena relación con los equipos de la MLS para facilitar negociaciones futuras por algún futbolista; sin embargo, tendría la proyección para asumir las riendas de todo el proyecto deportivo en caso de que se marche Fernando Hierro del redil.

“Mencionar algo interesante, gente de Chivas me dijo que Arturo Villanueva, se tergiversó la información de que el Calaco habría llegado para ver prospectos para Chivas mexico-americanos, pero no es así.

“En noviembre, el Calaco por invitación de Amaury Vergara forma parte de Chivas, pero no como el caso que se habla de visor, sino que llevará las relaciones con los equipos de la MLS (…) Si Fernando Hierro se llega a ir de Chivas, con toda esa trayectoria que tiene Arturo Villanueva podría ser en el futuro el director deportivo del equipo tapatío”, explicó en una transmisión de dicho medio de comunicación.

¿Hierro se va de Chivas?

A Fernando Hierro le resta casi año y medio de contrato con el Guadalajara, por lo que ha demostrado su compromiso con la institución al rechazar algunas propuestas de otros clubes, incluyendo al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, por lo que se espera que cumpla con su contrato y todavía hay una cláusula de renovación por un año más si ambas partes están de acuerdo.