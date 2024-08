Chivas está viviendo momentos sumamente complicados y delicados debido al fracaso sufrido en la Leagues Cup 2024, en donde volvió a quedar eliminado en la fase de grupos; sin embargo, el elemento más criticado por la afición es el entrenador Fernando Gago, quien tampoco la pasaría bien dentro del Rebaño.

El entrenador argentino explotó al confirmarse la eliminación de la competencia internacional, en donde dio polémicas declaraciones asegurando que no fue un fracaso lo que protagonizó el conjunto de Guadalajara, además de que dio desafortunadas palabras sobre los futbolistas.

Es por eso que el reportero de As México, César Huerta, reveló que sus palabras no pasaron inadvertidas por los jugadores, quienes internamente habrían manifestado su descontento por el poco apoyo mostrado por Fernando Gago, culpando a los jugadores y minimizando lo realizado por ellos, tal y como sucedió con Cade Cowell.

“Después de la eliminación frente al Galaxy, hubo palabras de Fernando Gago y me decían que no cayeron bien. No significa que ya reventó el vestidor, se pelearon con el técnico o le van a tender la cama, ninguna de las anteriores. Me consta la sensación que ha dejado en el plantel de no caer bien sus palabras.

“Hay dos cosas que no cayeron bien en el plantel, cotejado con tres elementos distintos. Uno, llevar a la mesa de discusión la palabra ‘jerarquía’, esto no le gustó al equipo (…) Aunque no lo dijo explícitamente, es una insinuación velada, una queja discreta sobre la capacidad y jerarquía que encuentra en su plantel.

“La segunda, el tema de Cade Cowell no gustó nada, porque ahí si fue explicito, fue claro, conciso y exageradamente honesto y dijo lo que pensaba, sin filtros. (…) No gustó que le restara mérito al gol de Cade Cowell”, explicó el comunicador.

Se complica jugar la próxima semana

Chivas estaría tratando de adelantar partidos de la Liga MX para mantenerse en ritmo de competencia, por lo que estaba a punto de concretarse el partido contra León; sin embargo, con la reciente eliminación de Santos de la Leagues Cup, la Fiera priorizaría jugar contra los de la Comarca Lagunera para seguir con el orden del calendario del Apertura 2024.