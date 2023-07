En las Chivas de Guadalajara no quitan el dedo del renglón en la búsqueda de un centro delantero que le otorgue mayor fortaleza a la ofensiva del equipo dirigido por Veljko Paunović y la primera opción sigue siendo el jugador del Sporting Kansas City de la MLS, Alan Pulido, quien tampoco descarta su regreso al equipo más importante del futbol mexicano.

La intención de la directiva encabezada por Fernando Hierro era fichar al goleador para este Torneo Apertura 2023, pero al complicarse las negociaciones con el equipo estadounidense, todo apunta a que dejarán que concluya el contrato de Puligol en diciembre para poder negociar su regreso al Rebaño Sagrado, el cual es uno de los sueños del futbolista.

Hace unas semanas parecía que Chivas tenía todo en sus manos para arreglar la transferencia del delantero tamaulipeco, sin embargo el buen momento que está viviendo con el Sporting donde acumula ocho goles, por el momento, le valieron para ofrecerle una renovación de contrato, pero Pulido no ha dado una respuesta.

Se confirmó lo que la afición de Chivas espera de Alan Pulido

En este sentido, el jugador mexicano ha retrasado su decisión con Kansas City para que el tiempo transcurra y una vez que concluya su contrato será libre para contratarse donde mejor le convenga a menos que haya alguna novedad de último momento, pero las circunstancias parecen favorecerle a la escuadra rojiblanca que lo espera con los brazos abiertos tarde o temprano.

“Pulido quiere a Chivas, te lo digo de primera mano. Hoy Pulido tiene dos opciones sobre la mesa, regresar a Chivas o quedarse en el Sporting Kansas City. No hay nada concreto en Cruz Azul.Yo lo veo (llegando a Chivas), el tema es que lo veo en diciembre. Yo lo veo una vez que termine contrato llegando a Chivas por el tema de que Sporting no quiere vender ahorita, entiende que aunque le den un buen dinero o le den algo de dinero, no va a conseguir otro jugador, entonces prefiere quedarse con él y perderlo gratis en diciembre que venderlo por lo que sea y traer algo más, esa es ahora la postura (del club de la MLS)”, fue parte de lo que explicó Fernando Cevallos en Fox Sports.