¡SE VAN! Los tres jugadores que no seguirán en Chivas para el Apertura 2023 por decisión de Hierro y Paunovic

El Clausura 2023 apenas está viviendo su etapa más emocionante y se trata de la Fase Final, en donde los mejores clubes permanecerán en la competencia y buscarán el título de la Liga Mx; sin embargo, las directivas de los equipos ya están pensando en sus planeaciones para el siguiente Apertura 2023, en donde Fernando Hierro ya tendría definidas sus tres primeras bajas.

El entrenador Veljko Paunovic se ha caracterizado por darle la confianza tanto a titulares como suplentes; sin embargo, algunos elementos no han podido convencer al estratega serbio, por lo que la directiva tapatía les buscaría acomodo en otra institución durante el verano.

Según reveló el comunicador de ESPN, Jesús Bernal, la cúpula rojiblanca ya tiene en mente a tres elementos para que salgan del redil, en donde ninguno de estos tres elementos ha sido considerado recientemente en ningún compromiso del Guadalajara, por lo que ya no seguirían en el redil para el siguiente semestre.

“Ya comienza a cocinarse lo que puede ocurrir en el siguiente torneo: Fernando Hierro trabajando en este futbol de estufa y es probable que haya algunas bajas de algunos futbolistas que no son tan considerados en el equipo y que no se han ganado la confianza del técnico Veljko Paunovic como el central Luis Olivas, que no ha jugado ni un solo minuto. El caso de Alejandro Mayorga que es banca de Cristian Calderón y también José González, que ha perdido su lugar incluso en las convocatorias del primer equipo”, explicó en Futbol Picante.

¿Y habrá refuerzos en Chivas?

“En Chivas lo tienen muy claro, buscan un nueve, un centro delantero en el próximo torneo, pero el problema es a quién y dónde encontrarlo, porque el mercado es reducido. Están abiertos a la posibilidad de buscar mexico-americanos o mexicanos que estén en Europa”, explicó el mismo periodista.