La reciente victoria de las Chivas de Guadalajara, por 2-1 en su visita a los Gallos Blancos de Querétaro, no estuvo exenta de sufrimiento. El Rebaño sufrió para llevarse los tres puntos del Estadio La Corregidora, aunque finalmente lo hizo y se metió entre los primeros cuatro lugares del Apertura 2023. Además, el triunfo fue importante por la cantidad de bajas con las que se llegó al encuentro.

Veljko Paunovic debió mover muchas piezas, ya que entre lesiones, suspensiones y el desgaste por casi no tener descanso tras el juego ante Tigres, la situación ameritó modificaciones. Chivas presentó un once con varias sorpresas, mientras que en la banca, también hubo novedades. El juvenil Armando González, delantero que viene brillando en el Sub-23, integró el banquillo, aunque en definitiva no vio minutos.

El “Hormiga” está siendo, semana a semana, motivo de ilusión para la grada rojiblanca, puesto que se ha vuelto una costumbre ver su nombre entre la lista de goleadores. Chivas Sub-23 realiza una gran campaña, siendo incluso líder del certamen, y Armando González es clave en ello, pues se ubica de momento en lo más alto de la tabla de goleo. El atacante de 20 años lleva 12 gritos el goleador del certamen, con una formidable racha de cara al arco.

Hormiga González fue suplente ante Querétaro: más de 70 goles en las Fuerzas Básicas

Ante Querétaro, Paunovic realizó cambios en todas las líneas, incluida la ofensiva, donde Pavel Pérez reemplazó a Isaac Brizuela. Además, Daniel Ríos ni incluyó la convocatoria y su lugar fue ocupado por el canterano Armando González. No obstante, ni el Hormiga ni el otro delantero, Ronaldo Cisneros, finalmente saltaron al campo de juego, aunque para el juvenil será importante el solo hecho de empezar a ser tenido en cuenta.

Hormiga González brilla en el Sub-23, donde es el máximo goleador del certamen (Imago7)

Hormiga González ha logrado llamar la atención de Paunovic gracias a su impresionante capacidad goleadora. Hijo de Armando González, otro exjugador del Rebaño, el atacante de 20 años nacido en Celaya ha pasado por todas las categorías rojiblancas: Sub-15, Tercera División, Sub-17, Liga de Expansión, Sub-18, Sub-20 y Sub-23. En total, reúne la impresionante cantidad de más de 70 goles en todas las Fuerzas Básicas.

Por otro lado, la confianza de Pauno en el juvenil también fue tal que dejó relegado a Alexis Vega, el único de los tres “indisciplinados” que no ha vuelto a jugar desde aquel polémico suceso. El serbio prefirió llamar al Hormiga antes que al Gru, mientras que Chicote Calderón y Raúl Martínez hasta fueron titulares en la visita a Querétaro.

La palabra de Armando González

“Es una felicidad muy grande, siempre he querido jugar en Chivas, cuando me despierto le doy gracias a Dios porque es un día más en el que puedo estar en el club y disfrutar. Es increíble y me honra mucho portar estos colores. No me tocó ver a mi papá jugar con Chivas, él salió en 1995 y yo nací en el 2003, pero me enseñó los videos de los goles que hizo”.