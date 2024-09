Alan Mozo es uno de los futbolistas más importantes de Chivas y de toda la Liga MX, por lo que inclusive ya regresó a la Selección Mexicana y es pretendido por otros clubes como Cruz Azul; sin embargo, la mente del lateral rojiblanco está en el Rebaño y lanzó una advertencia a Monterrey.

El futbolista surgido de los Pumas admitió que hay frustración por la derrota del pasado fin de semana contra La Máquina; sin embargo, eso incrementa la obligación del Guadalajara de derrotar a Rayados, recordando que a los tapatíos suele irle bien frente a ellos.

“Aquí es ganar o ganar, no tenemos otra opción, tenemos que sumar de a tres y mucho más en casa. Nosotros, contra ese tipo de rivales, sacamos nuestra mejor versión y así va a ser este sábado”, aseguró el lateral en palabras para Chivas TV.

Alan Mozo, convencido de que será campeón con Chivas

“Sigo viviendo mi sueño, es algo increíble para mí y estoy muy agradecido con el club, con la afición que desde que llegué me he sentido como en casa. Intento que se sientan representados cuando me toque jugar.

“Me encanta saber que puedo tener muchos más años aquí y sobre todo porque lo que quiero y a lo que vine es a ser campeón, entonces tengo la oportunidad de poder participar en un Chivas que va a ser campeón”, declaró.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Rayados?

El próximo compromiso del Guadalajara contra la escuadra de Monterrey que corresponde a la jornada 10 del Apertura 2024 se disputará el sábado 28 de septiembre en la cancha del Estadio Akron, compromiso que será difundido en punto de las 21:05 horas, tiempo del centro de México.