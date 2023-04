Está por comenzar una nueva edición del Clásico Tapatío, duelo que se ha convertido en la rivalidad más añeja de todo el futbol mexicano; sin embargo, tras lo sucedido hace unas semanas en el Clásico Nacional en donde Henry Martín se burló de Chivas, una leyenda del Atlas levantó la voz y lanzó una petición para ambas escuadras de Jalisco.

Daniel Osorno es uno de los futbolistas más queridos por parte de la fanaticada rojinegra debido a que representó con orgullo el surgir de la cantera de los Zorros, formando parte de la generación dorada de 1999, la cual estuvo a punto de romper la sequía de títulos que sufría la escuadra tapatía, por lo que levantó la voz por lo realizado por el delantero del América hace unos días.

Es por eso que este emblemático exfutbolista de la Academia lanzó un mensaje a su equipo y al Guadalajara, solicitando que en todo momento exista el respeto en los festejos de los goles, de ambos bandos, ya que consideró que es necesario mostrar dignidad y valorar a las aficiones de las dos instituciones.

“Voy y se la hago de problema porque se respeta, porque sabemos que antes y ahora hay cosas diferentes. Antes festejaba con respeto y me levantaba la playera. Sin burla a la afición porque siempre hay que respetarla y esperemos que eso cambie, no solo con Henry. Todos debemos de tener respeto; me voy a enojar, pero simplemente son situaciones de cada quien, pero sí es feo que te festejen en casa”, aseguró el exrojinegro en palabras recogidas por ESPN.

¿Cuándo se jugará el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas?

El futbol detuvo su actividad a nivel de clubes durante dos semanas, por lo que la Liga Mx volverá a ver rodar la pelota el próximo fin de semana, por lo que el Clásico Tapatío se disputará el 1 de abril de 2023 en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que arrancará en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México.

