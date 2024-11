Chivas no pudo contra Pumas en el Apertura 2024. Tras el empate, Teun Wilke advirtió a dos equipos de la Liga MX.

Chivas no pudo lograr marcar la diferencia contra Pumas luego de haber igualado sin goles por la jornada 15 del Apertura 2024. Por otro lado, tras el partido Teun Wilke habló de sus sensaciones en su debut y dejó advertencia a Santos Laguna y Atlético de San Luis.

El Rebaño Sagrado necesitaba volver a sumar de a tres para que los puestos de clasificación directa no se escapen. Ganar era la única opción, pero los dirigidos por Arturo Ortega no pudieron pasar un empate que dejó más dudas que certezas en la generación de juego.

La gran noticia en Chivas fue que se dio el debut absoluto de Teun Wilke, quien ingresó en el segundo tiempo para reemplazar a un Ricardo Marín lesionado. Tras sus primero minutos con el primer equipo, el canterano que se destaca en Tapatío habló sobre el partido y dejó advertencia a San Luis y Santos Laguna.

Wilke advirtió a la Liga MX. (Foto: IMAGO7)

“Feliz. Muy orgulloso, una sensación inexplicable y contento por poder ser un jugador de este club. Lastima por no haber podido sacar los tres puntos, pero no hay de otra”, expresó sobre su estreno en el Rebaño Sagrado. Y agregó: “Dos finales y seis puntos a sacarlos para meternos en los primeros seis puestos”.

A su vez, señaló que Chivas insistió siempre por encontrar la diferencia para quedarse con los tres puntos. “Siempre insistimos siempre fuimos adelante e incluso yo (afirmó sobre la primera jugada que lo tuvo como protagonista). No la he visto, pero para mí me empujan. Y sí para mí el equipo mostró esa compatibilidad para ganar el partido”, expresó.