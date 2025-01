Chivas se prepara para volver a tener acción este martes cuando visite al León de James Rodríguez en Guanajuato por la jornada cuatro del Clausura 2025. Por otro lado, una de las grandes preguntas es si Teun Wilke repetirá como titular contra la Fiera, por lo que repasamos de qué depende que esté de inicio en la alineación.

Sin duda la directiva rojiblanca como Óscar García Junyent comenzaron a llevar adelante el proyecto de las fuerzas básicas en el primer equipo. A Mateo Chávez, Yael Padilla y Armando González se suman Miguel Gómez, Daniel Flores, Luis Rey, Diego Ochoa y Wilke.

El atacante que llegó de Países Bajos a Tapatío y no paró de anotar goles para ser uno de los goleadores de los Cabritos en la obtención del título en el Apertura 2024. Su gran nivel lo llevó a ser tenido en cuenta el primer equipo y el sábado anotó su primer gol luego de reventar la portería de Nahuel Guzmán contra Tigres.

Teun Wilke advierte a sus compañeros en Chivas.

Debido a este gran momento la pregunta que surge es si será o no titular contra León en la jornada cuatro del Clausura 2025. Según lo informado por Jesús Bernal no sería extraño que no esté de arranque, debido a que Óscar García Junyent se caracteriza por realizar varios cambios, pero tiene chance de jugar contra la Fiera de inicio.

¿A qué hora y dónde ver Chivas vs. León?

Como decíamos mañana Chivas volverá a tener acción en la Liga MX cuando enfrente a León por la jornada cuatro del Clausura 2025. El juego comenzará a las 21:00 del Centro de México en el Estadio Nou Camp y se podrá seguir en México por TUBI, mientras que en Estados Unidos por VIX Premium.