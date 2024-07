Tijuana vs. Chivas: El especial reencuentro de Chicharito Hernández y Juan Carlos Osorio

Este viernes, en el Estadio Caliente, Tijuana y Chivas se enfrentarán en un duelo correspondiente a la Jornada 2 del Apertura 2024. Más allá de los tres puntos en juego, este choque marcará un reencuentro especial entre dos figuras reconocidas en el futbol mexicano: Chicharito Hernández y Juan Carlos Osorio.

El “Profe” Osorio dirigió en el pasado a la Selección Mexicana, con la que realizó un buen papel en el Mundial de Rusia 2018. Ahora, el entrenador colombiano acaba de tomar las riendas del Tijuana, con el que tuvo un buen debut al ganar por 2-1 a Querétaro en la primera jornada. El estratega quiere revitalizar a los Xolos con su experiencia y su conocimiento táctico.

Por otro lado, Chicharito Hernández viene de quedar en el centro de las críticas luego de lo que fueron sus fallos en el empate sin goles entre Chivas y Tijuana. El delantero recibió cuestionamientos de los propios aficionados, los cuales quieren ver un mejor rendimiento de su ídolo sobre el campo.

La relación entre Chicharito Hernández y Juan Carlos Osorio

El vínculo entre el futbolista y el entrenador surgió durante el período en el que el colombiano dirigió a la Selección Mexicana (2015-2018). Osorio convirtió a Chicharito en uno de los pilares de su esquema ofensivo, pues confiaba en su capacidad goleadora. El centrodelantero se consolidó como una de las figuras de aquel equipo.

Chicharito y Osorio en un entrenamiento de la Selección Mexicana (Imago7)

Asimismo, Osorio siempre ha elogiado la profesionalidad y la mentalidad de Chicharito, pues este fue el abanderado a la hora de invitar a la afición para que creyeran en el Tri. En contrapartida, el futbolista también ha tenido palabras de admiración para con el Profe, a quien consideró como su mejor entrenador cuando este se marchó del combinado nacional.

Las sentidas palabras de Chicharito Hernández para Juan Carlos Osorio tras Rusia 2018

“Gracias por estos 3 años profe. Gracias por tanto. Sentimientos encontrados. El agradecimiento es el que más resalta porque nuestros caminos se hayan cruzado. Gracias por la confianza, fe, seguridad, trabajo, aprendizaje, atrevimiento, apoyo, honestidad, congruencia, apertura, crecimiento, comunicación, la fortaleza para poder aguantar tantas cosas que se dijeron y muchas cosas más. Es uno de los mejores entrenadores que he tenido. El mejor que he tenido en la selección mexicana sin ninguna duda. Lo quiero y admiro muchísimo profesor! Es un extraordinario entrenador pero especialmente un ser humano que me enorgullece tanto haber conocido y compartido tantas cosas juntos! Gracias a todo su cuerpo técnico que son extraordinarios y también excelentes personas! Puras cosas positivas les deseo, porque solamente se merecen eso y mucho más! Hasta pronto profe. Gracias por todo.”

El único duelo entre el Profe Osorio y Chivas

A lo largo de su extensa trayectoria, Juan Carlos Osorio tuvo sólo un enfrentamiento ante el Rebaño Sagrado. El 4 de marzo de 2012, Chivas visitó a Puebla y se llevó una victoria por 2-1 gracias a los goles de Héctor Reynoso y Diego Cervantes. El colombiano dirigía a la Franja y Nacho Ambríz era el estratega rojiblanco.