EX CHIVAS

No pudo ser para las Chivas de Guadalajara. El Rebaño Sagrado se llevó una derrota de su visita ante Puebla, por la Jornada 14 del Apertura 2024. Aunque llegaba con seis descalabros consecutivos, la Franja se impuso por 1-0 ante el conjunto tapatío, que venía de dos triunfos consecutivos.

Uno de los protagonistas del encuentro fue Miguel Jiménez, quien supo ser el portero titular de Chivas durante muchos años. El Wacho no dejó un buen recuerdo en los aficionados, que siempre lo criticaron mucho por su falta de seguridad bajo palos, como así también fallos en momentos importantes.

¡Lo gritó con todo! Así festejo Wacho Jiménez el gol del Puebla

En lo que sin dudas fue un partido especial para él, Miguel Jiménez cantó victoria, pues su equipo se quedó con los tres puntos. Además de mantener su arco en cero, el Wacho se lució en la primera mitad con una atajada a Cade Cowell que bien pudo haber cambiado la historia.

No obstante, lo que más llamó la atención fue el efusivo festejo del Wacho en el gol del Puebla. Muchas veces los futbolistas eligen no celebrar demasiado ante sus antiguos equipos, pero este no fue el caso. Quizás por la cantidad de críticas que recibió en el pasado, el experimentado guardameta gritó con todo el tanto de la Franja.

(Imago7)

(Imago7)

(Imago7)

Wacho Jiménez estuvo casi una década como rojiblanco

Con ese efusivo festejo, el hoy portero del Puebla pareció olvidar todos los años que estuvo en el Rebaño Sagrado, donde incluso se formó, debutó como profesional y superó la barrera de los 100 partidos. Su debut se dio en 2016, luego de mucho tiempo esperando en la banca, pero durante su estadía nunca logró mostrarse como un portero de garantías.