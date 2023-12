El último fin de semana Chivas finalizó su participación en el Apertura 2023 de la Liga MX luego de que haya quedado eliminado de la Liguilla ante Pumas. Por otro lado, tras el rotundo fracaso en el torneo, afirman que están interesados en dejar ir a Víctor Guzmán y hay un interesado en el futbol mexicano.

Desde su llegada a Verde Valle, el Pocho no solo se convirtió en referente, sino que además en capitán de un equipo que ilusionó a todos los aficionados. Su gran nivel fue clave para que el Rebaño Sagrado vuelva a estar en la definición de un torneo. Es por esto que se especuló con un llamado a la Selección Nacional de México.

Sin embargo, en el Apertura 2023, Víctor Guzmán no llegó a jugar dos partidos consecutivos como titular. A su vez, se esperaba que vea minutos en la Liguilla, pero esto no fue posible. Es cierto que el gran partido en la ida de Erick Gutiérrez hacía suponer que sería suplente, pero ante el 3-0 en contra tendría que haber salido a jugar en la segunda mitad para ir en busca de la milagrosa clasificación.

“Sobre lo de Pocho… Son decisiones técnicas que tomamos, guste o no“, expresó el timonel Rojiblanco sin dar los motivos de su decisión. Debido a esto, Kery Ruiz comentó que es claro que hay algo que se rompió respecto a la relación entre el capitán y el entrenador.

Pocho Guzmán sería buscado por Pachuca. (Foto: Imago7)

Por otra parte, en las últimas horas, Jesús Hernández informó que Pachuca está interesado en Víctor Guzmán. “Los Tuzos lo quieren de regreso a Víctor Guzmán. Tenemos mucho para dar de intercambio”, comentó el periodista en su canal de YouTube, por lo que quedará ver lo que termina. El tiempo dirá si se va o se queda el mejor jugador del Guadalajara.

¿Fernando Beltrán es buscado desde Europa?

En el día de ayer Kery Ruiz comentó que surgió rumor del supuesto interés desde Europa por el Nene Beltrán. “Salieron reportes de que Feyenoord, Ajax, Wolverhampton y Fulham estaban siguiendo a Fernando Beltrán y estaban muy interesados en firmar como agente libre en este mercado de invierno porque su contrato terminaba el 31 de diciembre de este año”, comenzó en su canal de YouTube.

Y agregó: “De los dos lados me confirmaron dos cosas importantes. La primera es que el contrato del Nene Beltrán no termina el 31 de diciembre. Hace un mes Fernando Beltrán y Chivas firmaron la renovación hasta 2026. No es verdad eso de que va a quedar libre. No han hecho el anuncio”.

Por último destacó que nadie se acercó para saber la situación contractual del mediocampista de Chivas. “Tanto la fuente de Chivas como del entorno del Nene Beltrán, los dos me dijeron que nadie de Europa ha preguntado por él. Ni Feyenoord, ni de Europa, ni de la Premier League, ojalá, para nada. No hay interés europeo por el Nene Beltrán de que pueda irse. El Nene se queda en Chivas”, señaló.