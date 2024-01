En Chivas todo el mundo está a la espera de nuevos refuerzos para el Clausura 2024 de la Liga MX luego de la gran cantidad de bajas que hubo en las últimas semanas. Por otro lado, una salida que es inminente es la de Alexis Vega, pero finalmente se quedará de momento en el Guadalajara. A su vez, tras caerse su salida a Cruz Azul, el atacante le respondió duramente a Tito Villa por la crítica que le hizo.

A lo largo de todo el 2023, el Rebaño Sagrado estuvo esperando que el Gru despegara con su futbol en alguno de los torneos tras su buena participación en Qatar 2022 y ser el mejor jugador pagado del equipo. Sin embargo, quienes deslumbraron con su talento fueron Víctor Guzmán y el Piojo Alvarado.

Por otra parte, tras su indisciplina en el hotel de concentración de Toluca, Chivas decidió no renovar su contrato, por lo que buscó llegar a Cruz Azul. Sin embargo, su pase no se dio por no firmar una serie de cláusulas respecto a su estado físico y disciplinario, por lo que lo criticó.

“¡Cruz Azul sería demasiado premio para un jugador que no se quiere comprometer! ¡Encima con los antecedentes recientes que tiene! ¡La directiva está en todo su derecho de exigir esas cláusulas! Es la oportunidad de su vida para rehacer su carrera, y encima se pone los moños el buen Alexis…”, señaló el periodista de TUND.

Ante esto Alexis Vega rompió el silencio para contestarle al analista del canal de Televisa al marcar que es falso todo lo que se dice de las negociaciones con la Máquina. “Tito no tienes ni la mínima idea de lo que estás hablando, es totalmente falsa esa información, por respeto a todos deberías de informarte mejor. Y te respondo, porque me extraña que siendo ex jugador hagas más grande la desinformación de los medios. ¡Abrazo!”, tuiteó.

Fernando Gago quiere a Alexis Vega

Por otra parte, en el medio de la interna que existe entre el jugador y la directiva, afirman que Fernando Gago quiere usar al jugador durante los próximos seis meses. Según lo informado por el Fantasma Suárez, el argentino lo considera como un elemento necesario, pero Amaury Vergara lo quiere fuera y busca sacar algo del dinero invertido por él.

Ronaldo Cisneros y Lalo Torres se quedan en Chivas

Finalmente, Chivas no venderá a Ronaldo Cisneros y a Lalo Torres a FC Juárez como se especuló en las últimas semanas. Sin embargo, la decisión del Rebaño Sagrado no le fue gratis debido a que tuvo que pagar una multa para impedir el traspaso de los jugadores a los Bravos.