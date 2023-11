La novela sobre la renovación de Veljko Paunovic con Chivas continúa, por lo que el histórico exentrenador del Rebaño y campeón con los tapatíos en el Verano 1997, Ricardo Ferretti, aseguró que comprende y apoya la decisión del europeo de darle largas a su extensión de contrato.

El Tuca está convencido de que la decisión del serbio de dar largas a la directiva rojiblanca comandada por Amaury Vergara y Fernando Hierro para tratar de sacar un beneficio económico o en su defecto, marcharse sin tantas complicaciones al término del Apertura 2023.

“La postura de él (Paunovic) en cuanto a la renovación, es muy listo porque yo también haría lo mismo. Si Chivas pasa, tengo más razón para decir vamos a ajustar un poquito (económicamente), además el Director Deportivo (Fernando Hierro) es amigo mío.

“Y si no pasa, pues por vergüenza digo ‘renuncio’ y me voy a España. Es una postura buena (…) En España me quieren. Si queda fuera contra Pumas, yo creo que él renunciaría”, explicó en Futbol Picante.

Ferretti llegó al Guadalajara en 1996 y un año después, en la recta final de las Súper Chivas, consiguió el décimo título de Liga MX para la institución en la época profesional, convirtiéndose en uno de los consentidos de la afición rojiblanca.

¿Por qué está en pausa la renovación de Paunovic?

La directiva rojiblanca está decidida a convencer al estratega de permanecer en el Rebaño; sin embargo, se han suscitado varias situaciones que han ocasionado que el europeo piense dos veces el mantenerse en el redil, por lo que todo se aclarará cuando concluya el Apertura 2023.

¿Cuándo comenzará la Liguilla del futbol mexicano?

Chivas tiene asegurada su participación directa en la Liguilla, por lo que tras la Fecha FIFA y la semana del Play-In, regresará a la actividad el 29 o 30 de noviembre, cuando arranquen los Cuartos de Final contra los Pumas.